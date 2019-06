ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il numero ditorna a. Dopo due cali consecutivi, nel primo trimestre del 2019 le persone con un, seppure lievemente, in termini congiunturali, facendo registrare un aumento di 25mila (+0,1%). A livello tendenziale si riscontra una crescita di 144mila(+0,6% in un anno). I dati sono dell’Istat che indica indicando che il tasso di occupazione al 58,7% (+0,1 punti), sintesi dell’aumento per le(+0,3 punti) e dellatà per gli uomini; alla crescita del Nord (+0,4 punti) si contrappone la diminuzione nel Centro e nel Mezzogiorno (-0,1 punti in entrambi i casi). Quanto alla tipologia deiprosegue la tendenza degli ultimi mesi: l’aumento del numero dinel primo trimestre è il risultato della crescita dei dipendenti permanenti (+47mila, +0,3%) e degli indipendenti (+7 mila, +0,1%) a fronte di una flessione ...

Agenzia_Ansa : #Istat, + 25 mila occupati nel primo trimestre dell'anno. Il tasso di #disoccupazione, diminuisce portandosi al 10,… - fattoquotidiano : Lavoro, occupati tornano a crescere (di poco) grazie a contratti stabili e donne. Disoccupazione al 10,4% (-0,2) - francescoseghez : Nel primo trimestre 2019 il numero di occupati nell’area euro e in Europa è stato il più alto di sempre. A dimostra… -