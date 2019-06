Fidene | incendio su autocarro ripetitore della Vodafone | nessun ferito

romadailynews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Roma –ieri sera, alle 21.30 circa, in via di Villa Spada, in zonaa Roma. In fiamme uncollegato alla rete elettrica. Secondo il Vigili del fuoco intervenuti, tra le probabili causa ci sarebbe un cortocircuito all’impianto generale che avrebbe poi coinvolto il mezzo.. Sul posto sono intervenuti i Carabinieristazione di. L'articolosuproviene da RomaDailyNews.