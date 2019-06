Clima e guerre | un legame non troppo distante | per gli esperti il rischio di conflitti

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) Una percentuale che va dal 3% al 20% deidel secolo scorso ha avuto fra le cause scatenanti fattori legati al, ed ilaumenterà nel futuro per effetto del riscaldamento globale. Ad affermarlo è uno studio, basato sulle opinioni di una serie di, pubblicato dalla rivista “Nature“. Ponendo uno scenario in cui la temperatura media dovesse aumentare di 4 gradi, il peggiore previsto daitologi, l’influenza delsuipotrebbe aumentare di cinque volte, portando a undi conflitto maggiore del 26% rispetto ad oggi. Ma anche riuscendo a limitare l’aumento a 2 gradi, come previsto dal Protocollo di Parigi, l’influenza delraddoppierebbe, e ildi conflitto risulterebbe aumentato del 13%. “Prendere coscienza del ruolo dei cambiamentitici e del loro impatto sulla sicurezza è importante – ...

