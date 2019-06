Chris Froome | terrore al Delfinato | cade e si rompe bacino e femore Niente Tour de

Ciclismo - Chris Froome è stato operato. Dave Brailsford : “Speriamo che possa riprendersi il prima possibile” : Chris Froome (Team Ineos) ieri sera ha subito un intervento chirurgico per ridurre le fratture che si è procurato nell’incidente occorsogli durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato. Sul profilo Twitter del ciclista britannico sono apparsi due messaggi durante la giornata di ieri a firma MF, che parlavano prima del suo trasporto in ospedale e poi, appunto, del suo intervento. Il secondo tweet informava ...

Ciclismo - Richie Porte su Chris Froome : “A nessuno piace vedere qualcuno farsi male” : Anche Richie Porte, al termine della cronometro di ieri del Giro del Delfinato 2019, dove l’alfiere della Trek – Segafredo è giunto 11°, ha parlato (inevitabilmente) dell’incidente occorso durante la ricognizione a Chris Froome. L’australiano ha scambiato diverse battute ai microfoni di cyclingnews.com. Porte ha dichiarato: “Ero in macchina per la ricognizione e Dan Martin mi ha mandato un messaggio nel quale mi ...

Ciclismo – Chris Froome operato : sui social gli aggiornamenti della moglie Michelle : Chris Froome sottoposto ad intervento chirurgico dopo la terribile caduta di ieri mattina durante la ricognizione della quarta tappa del Giro del Delfinato Chris Froome dimenticherà difficilmente la data del 12 giugno 2019: il ciclista del Team INEOS è stato protagonista ieri mattina di una terribile caduta durante la ricognizione della cronometro di Roanne del Giro del Delfinato che lo ha messo del tutto fuori dai giochi. Il britannico ...

Ciclismo : fratture al femore e al gomito per Chris Froome. Stagione finita per il campione britannico : Tanta amarezza e tristezza per Chris Froome. Il campione britannico del pedale, vincitore dei tre i grandi Giri ciclistici (Giro d’Italia nel 2018, Tour de France nel 2013, 2015, 2016 e nel 2017 e Vuelta a España nel 2017), quest’oggi è stato suo malgrado protagonista del fatto del giorno in ambito sportivo. Caduto nel corso della ricognizione della tappa del Giro del Delfinato 2019, gara che il keniano bianco aveva scelto per ...

Chris Froome : caduta al Delfinato e addio Tour de France - le condizioni di salute : Chris Froome: caduta al Delfinato e addio Tour de France, le condizioni di salute Oggi Chris Froome ha rubato la scena nelle cronache sportive, ma avremmo preferito lo facesse per qualcosa di meglio. Il ciclista inglese di origine keniana infatti salterà la prossima edizione del Tour de France a causa di una sospetta frattura del femore. La caduta di Chris Froome Il quattro volte vincitore della Grand Boucle questa mattina è caduto in ...

Chris Froome non parteciperà al Tour de France : Il ciclista britannico Chris Froome ha riportato la frattura del femore in una brutta caduta mercoledì pomeriggio durante la ricognizione di una tappa del Giro del Delfinato, come confermato da Dave Brailsford, team manager del Team INEOS. Vista la gravità dell’infortunio, Froome

Chris Froome : brutta caduta al Delfinato - niente Tour de France : Il Tour de France di Chris Froome è compromesso ancora prima di cominciare. Il campione del Team Ineos è caduto mentre stava effettuando una ricognizione del percorso della tappa odierna del Giro del Delfinato, la cronometro di Roanne. Froome è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale. Le prime notizie, non confermate ufficialmente dalla squadra, parlano di una frattura al femore, un infortunio molto grave che lo estromette dal ...

Chris Froome salterà il Tour de France! Frattura del bacino - addio sogni gialli alla Grande Boucle. La conferma di Brailsford : Chris Froome salterà il Tour de France 2019! A darne l’ufficialità è stato Dave Brailsfrod, generale manager del Team Ineos, che ha dato la notizia del forzato forfait alla stampa belga. Il britannico è caduto durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato, è andato a sbattere contro un muretto e si è procurato una Frattura del bacino. Si era capito fin da subito che l’infortunio fosse abbastanza grave, il keniano ...

Clamoroso al Giro del Delfinato : Chris Froome cade nella ricognizione della cronometro - Tour de France a rischio : Brutta caduta durante la ricognizione della quarta tappa del Giro del Delfinato per Chris Froome: a rischio il Tour de France Clamoroso colpo di scena dal Giro del Delfinato: al poche ore dalla quarta tappa della corsa Francese, dalla Francia arriva una notizia che lascia tutti gli appassionati di ciclismo senza parole. Chris Froome è stato protagonista di una brutta caduta durante la ricognizione di questa mattina della cronometro di 26 ...

Chris Froome - il Tour de France è a rischio! Possibile frattura del bacino - ha sbattuto contro un muro : Chris Froome si sarebbe fratturato il bacino dopo essere caduto durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato 2019. Questa è la notizia pubblicata da L’Equipe, il quotidiano Francese ha ricostruito la dinamica dell’accaduto: il britannico sarebbe andato a sbattere contro un muro mentre stava provando il tracciato della quarta frazione attorno a Roanne ed è poi stato portato all’ospedale locale per degli ...

Giro del Delfinato 2019 - Chris Froome cade in ricognizione! Britannico in ospedale - costretto al ritiro : Chris Froome ha abbandonato il Giro del Delfinato! Notizia incredibile a pochi minuti dal via della cronometro individuale, durante la ricognizione il Britannico è caduto a terra e si è dovuto recare in ospedale per degli accertamenti. Il capitano del Team Ineos sembrava essere in ottime condizioni fisiche e nelle prime tre tappe aveva palesato una buona gamba ma oggi è arrivato il classico imprevisto alla vigilia della prova contro il tempo che ...

Giro del Delfinato 2019 : chi parteciperà? Tutti i big al via. Presenti Chris Froome e Romain Bardet : Soltanto un paio di giorni alla partenza del Giro del Delfinato 2019, appuntamento di primo piano della stagione ciclistica che rappresenta la tradizionale tappa di avvicinamento al Tour de France e che vedrà impegnati sulle strade francesi diversi protagonisti della scena internazionale. Il percorso testerà la condizioni degli uomini più attesi con otto tappe e con un tracciato decisamente vario, nel quale troveranno spazio scalatori, ...

Giro d’Italia – Chris Froome non resiste al fascino della Corsa Rosa : ecco cosa combina durante i suoi allenamenti [FOTO] : Chris Froome innamorato del Giro d’Italia: il ‘trucchetto’ del britannico del team INEOS per non perdersi le tappe della Corsa Rosa durante gli allenamenti Nessuno riesce a resistere al fascino del Giro d’Italia: i veri appassionati, ma anche i tifosi occasionali, non possono non seguire le imprese dei ciclisti in gara nella Corsa Rosa. Ci sono poi anche i ciclisti, quelli che non sono in gara nella grande Corsa a ...