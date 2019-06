Buon compleanno Milingo | Barbara Bonansea…

romadailynews

(Di giovedì 13 giugno 2019)…Antonio Guidi, Maria Latella, Ban Ki-Moon, Enzo Robotti, Giambattista Cescutti, Vasso Ovale, Ettore Andenna, Michele Zarrillo, Fabiola Anitori, Antonio Distaso, Antonello Restivo, Gabriella Giammanco, Matteo Malaventura, Angela Rafanelli, Simone Berti, Antonio Balzano, Veronica Borsi, Carolina Pini, Dario Betti, Piermaria Leso… Oggi 13 giugno compiono gli anni: Italo Rebuzzi, ex calciatore; Antonio Nicolazzini, ex calciatore; Pier Giuliano Tiddia, arcivescovo; Emmanuel, arcivescovo; Eugenio Ragni, critico letterario, saggista; Tonino Conte, regista; Mario Kirchmayr, ex calciatore; Enzo Robotti, ex calciatore, allenatore; Brunello Cocciuti, ex calciatore; Paolo Tomelleri, sassofonista, clarinettista; Tony Vilar (Antonio Ragusa), cantante; Gianna Schelotto, saggista, giornalista, scrittrice; Giambattista Cescutti, ex cestista, ...

UEFAcom_it : ??? Oggi compie 40 anni l'uomo che nel 2010 ha regalato all'Inter il trionfo in #UCL e il Triplete... ?? Buon comple… - ReginaBaresi : La notte di Madrid non la dimenticheremo mai. Grazie ancora per tutte le emozioni! Buon compleanno Diego #Milito ?????? - SkyTG24 : Buon compleanno #DrHouse! Hugh Laurie compie 60 anni -