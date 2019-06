Xiaomi Mi Electric Scooter Pro arriva in Italia con autonomia maggiorata e display LED

Xiaomi richiama preventivamente un lotto di Mi Electric Scooter - scoprite se c’è anche il vostro : Xiaomi avvia un programma di richiamo di sicurezza per un lotto di Xiaomi Mi Electric Scooter , relativo a una vite che rischierebbe di comprometterne la sicurezza. L'articolo Xiaomi richiama preventivamente un lotto di Mi Electric Scooter , scoprite se c’è anche il vostro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 e Mi Electric Scooter in palio ogni giorno con “Ciak si gioca” di Tre : Tre lancia una nuova edizione del concorso "Ciak Si Gioca - Gioca e vinci su App My3", che mette in palio ogni giorno il doppio premio composto da Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi Electric Scooter. L'articolo Xiaomi Mi 8 e Mi Electric Scooter in palio ogni giorno con “Ciak si gioca” di Tre proviene da TuttoAndroid.