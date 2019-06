Pamela Prati ed Eliana Michelazzo ospiti insieme a Live - non è la D' Urso

Blastingnews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Nel corso della puntata di questa sera di- non è la D', sarannoed. Per la prima volta dopo l'esplosione della bomba in merito all'inesistenza di Mark Caltagirone, le due donne saranno intervistateda Barbara D'. Le testimonianze trapelate in tutti questi giorni sono state davvero moltissime e tutte estremamente contraddittorie. Proprio per questo motivo, l'evento di stasera è davvero molto atteso. Questa mattinasi è lasciata intervistare da Alfonso Signorini. In tale occasione ha svelato ulteriori retroscena in merito alla questione. La donna si è liberata di tutte le colpe addossandole alle sue due ex socie. Inoltre, ha anche lanciato una velenosa frecciatina contro Barbara D'. Proprio per questo motivo, la puntata di questa sera si prospetta davvero ricca di colpi di scena....

bknsty : 30° a sud del circolo polare artico e temperature mai viste in Finlandia. Ma non vi preoccupate, i tizi che scrivon… - trash_italiano : Mark Caltagirone, Silvia Sbrigoli, Simone Coppi, e fai sesso virtuale, e li porti dal Monsignore, e Eliana Michelaz… - LeandroSavino : RT @Ri_Ghetto: PAMELA PRATI QUESTA SERA A LIVE NON È LA D'URSO PER RISPONDERE ALLE ACCUSE E ANCHE OGGI IL TRASH È SALVO. BELLISSIMO. -