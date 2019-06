Non solo dolore Anche la troppa felicità spezza il cuore

"Quando sono nati i miei due bambini Non sentivo nulla. Ero solo stanca" : “Avevo paura di non farcela, avevo paura di non riuscire a dare supporto a due estranei. Io non ho problemi a dirlo: per i primi tempi, dicevo alla dottoressa, ‘io non sento nulla’, avevo solo voglia di dormire. sono due estranei, perché un compagno, un marito, vuole mangiare mangia, non vuole mangiare non mangia. bambini che dipendono da te, che li hai cercati, che li hai voluti, sei la loro mamma… Io avevo paura ...

Non solo tachimetro in Google Maps : niente più furbate dei tassisti : Sono davvero tante le novità di cui si sta arricchendo Google Maps nell'ultimo periodo: in questa guida di approfondimento vi abbiamo parlato come abilitare subito il tachimetro (visione della velocità di percorrenza in tempo reale a bordo del veicolo su cui ci si trova), mentre in quest'altro articolo dell'introduzione degli autovelox fissi e mobili e delle notifiche circa incidenti e rallentamenti di varia natura, utili al ricalcolo del ...

Non solo Vanessa Incontrada : quando le celebrità si ribellano al body shaming : quando le star si ribellano al body shamingquando le star si ribellano al body shamingquando le star si ribellano al body shamingquando le star si ribellano al body shamingquando le star si ribellano al body shamingquando le star si ribellano al body shamingquando le star si ribellano al body shamingquando le star si ribellano al body shamingquando le star si ribellano al body shamingquando le star si ribellano al body shamingquando le star si ...

Non solo dazi. Per battere la Cina la siderurgia dev’essere zen : Roma. La grande siderurgia europea è di nuovo in crisi e ha segnalato la prospettiva di un calo della produzione e relativi tagli di posti di lavoro. La lobby Eurofer ha chiesto alla Commissione europea di prendere misure di contrasto alla invasione di acciaio cinese e da paesi extra-europei che han

Fiorentina. Commisso : ci metto tutto - Non solo i soldi - anche il cuore : Una grande Viola quella che verrà, al momento un cantiere aperto. ”Lavoreremo per la Fiorentina anche a New York: io

L'eternity ring di Meghan Markle Non è un'usanza solo americana : anche William lo donò a Kate - : Marina Lanzone Da ieri i tabloid inglesi pensano di aver individuato la nuova provocazione della duchessa di Sussex: L'eternity ring, l'ennesima "americanata" della moglie di Harry. Ma non è così Meghan Markle ormai ha la fama dell’americana "alternativa" e difficilmente riuscirà a liberarsi di questa nomea. I tabloid inglesi aspettano con ansia estrema il suo prossimo atto contrario alla corona, e se non c’è sono disposti anche a ...

De Maggio annuncia : “Doppio colpo in attacco per il Napoli : Non solo James Rodriguez - mi dicono che arriverà anche…” : De Maggio sul mercato in entrata del Napoli Radio Kiss Kiss Napoli, Walter DeMaggio giornalista e direttore è intervenuto durante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni: “Mercato? Ancelotti tratta col giocatore, Giuntoli parla col procuratore, De Laurentiis con Florentino Perez: si cerca di capire come realizzare il sogno, ci vuole pazienza e sangue freddo. Per James Rodriguez ci stanno provando, ma con calma. Il giocatore avrebbe ...

Fiorentina - Rocco Commisso promette : “Non ci metterò solo i soldi - ma anche il cuore” : Il proprietario della Fiorentina ha parlato prima di tornare negli Stati Uniti, da dove seguirà nelle prossime settimane il mercato viola “Metto tutto nella vita, non solo i soldi, ma anche il cuore. Ed è quanto farò anche per la Fiorentina“. Sono le parole del nuovo proprietario del club viola, Rocco Commisso, prima di salutare Firenze per rientrare negli Stati Uniti. “Lavorerò sempre, poche vacanze, questa è la mia ...

Estate : proposte ad alta quota in Trentino per trekking e Non solo : Trento, 10 giu. (Labitalia) - trekking, vie ferrate, e centinaia di percorsi da scoprire. Gli itine[...]

Martina Nasoni ha vinto il Grande Fratello 2019 : La ragazza di latta di Irama ha battuto Francesca de Andrè (e Non solo) : Un altro programma tv ha chiuso i battenti in vista dell'estate ma tutto è già pronto per la prossima, confermatissima stagione. Martina Nasoni ha vinto il Grande Fratello 2019 lasciandosi alle spalle la casa di Cinecittà che per oltre due mesi l'ha vista innamorarsi, sbroccare, sorridere con i suoi compagni ma anche litigare soprattutto con Francesca de Andrè. Proprio quest'ultima è stata ancora protagonista del programma ieri sera sin dalla ...

Qualificazioni Euro 2020 - è la serata degli “italiani” : a segno Piatek - Ilicic scatenato. Ma Non solo… : Da poco conclusa un’altra giornata di Qualificazioni agli Europei 2020. In programma diverse gare, la più importante è stata sicuramente quella tra Spagna e Svezia, che ha visto prevalere le furie rosse con un netto tris. Risultati Qualificazioni Europei 2020, vittorie facili per Spagna e Svezia: le classifiche aggiornate [FOTO] Ma la serata appena terminata ha più che altro messo in mostra alcuni protagonisti, o ex, della nostra ...

Ursula Bennardo smentisce la crisi con Sossio : "Leggete bene gli articoli e Non solo i titoli" - : Marina Lanzone Sul web si è diffusa la voce che Ursula Bennardo stesse attraversando un momento difficile con il compagno, dovuto alla prossima nascita della figlia Bianca. Il dubbio è stato provocato da una lettera scritta dalla dama di Uomini e Donne per Sossio Aruta e pubblicata dal settimanale DiPiù La crisi tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta è stata un’invenzione del web. A chiarire la situazione è stata la stessa ex concorrente ...

Sanità - sui tagli Giulia Grillo ha ragione. Ma la clausola del Mef Non è solo ‘irricevibile’ : di Francesco Carraro e Massimo Quezel In un video intervento, la ministra per la Salute Giulia Grillo ha dichiarato, testualmente, “irricevibile” una clausola contenuta nel nuovo “Patto della salute” dove si vincola l’incremento al fondo sanitario (2 miliardi in più per il 2020 e 1,5 miliardi per il 2021) al “conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”. Ci permettiamo di suggerire all’autorevole esponente del governo un aggettivo ...

Salario minimo - Non solo rider : ecco i "nuovi schiavi" delle coop : Cristina Verdi Sarebbero almeno 350mila i dipendenti delle cooperative sociali che prestano servizio nei settori sanitario o assistenziale per meno di 6 euro netti l'ora, a fronte di commesse milionarie da parte degli enti locali Quella del Salario minimo sarà una delle questioni al centro del vertice di oggi a Palazzo Chigi. A pretenderlo non ci sono solo i rider ma anche gli oltre 350mila dipendenti delle cooperative sociali che in ...