Nintendo Switch | trapelano alcune indiscrezioni legate allo sviluppo di due nuove console

Grafica di The Witcher 3 su Nintendo Switch e PS4 a confronto : un video fa chiarezza : The Witcher 3 su Nintendo Switch non è più solo una fantasia per tutti i possessori della console ibrida del colosso di Kyoto. Nel corso del Nintendo Direct mandato in onda in occasione dell'E3 2019, CD Projekt RED e la casa di Super Mario hanno infatti annunciato il porting dell'acclamato actionRPG. Porting che arriverà entro la fine dell'anno in corso, in versione Complete Edition. Questo significa che The Witcher 3 su Nintendo Switch ...

The Witcher 3 : Wild Hunt Complete Edition arriva su Nintendo Switch : Vincitore di oltre 800 premi, tra cui 250 premi come Gioco dell’Anno (GOTY), The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco di ruolo ambientato in un mondo fantasy che offre avventura, pericolo e mistero. Nei panni del Witcher Geralt di Rivia, i giocatori devono trovare la Figlia della Profezia — un’entità molto potente capace di distruggere il mondo. Lungo il viaggio, il Witcher si troverà ad affrontare ...

The Witcher 3 su Nintendo Switch peserà 32 GB e girerà a 520p in modalità portatile : Senza dubbio è incredibile che The Witcher 3 stia per arrivare sulla console portatile Nintendo Switch, tuttavia alcuni sacrifici visivi sono stati fatti.Come riporta VG247, durante la presentazione E3 di Nintendo Direct, l'account Twitter ufficiale del gioco ha rilasciato alcuni dettagli riguardanti il peso del gioco e altro.Secondo quanto svelato dall'account, il gioco avrà una dimensione di 32GB. Tuttavia, sembra che la scheda SD contenga già ...

Alien : Isolation arriva su Nintendo Switch : Feral Interactive ha annunciato che Alien: Isolation, il survival horror tripla A, è in arrivo su Nintendo Switch. Originariamente sviluppato da Creative Assembly e pubblicato da SEGA, Alien: Isolation ha vinto diversi premi, ed è stato elogiato dalla critica per il suo gameplay atmosferico ricco di tensione e molto fedele ai valori produttivi dell’iconico film di 20 Century ...

TRIALS OF MANA arriva su Nintendo Switch - PC e PS4 con il remake : Square Enix infonde nuova vita nella serie MANA con la presentazione di un remake completo di TRIALS of MANA, completamente ricreato con combattimenti GDR d’azione, sistemi di aumento di livello e abilità e moderna grafica 3D. Il gioco arriverà nei primi mesi del 2020 per Nintendo Switch, PlayStation 4 e su STEAM. TRIALS of MANA è un remake completo in alta definizione del terzo capitolo della serie MANA, ...

L'orrore lovecraftiano di The Sinking City invaderà anche Nintendo Switch : Nintendo Switch sta ricevendo parecchio amore dagli studi third-party con versioni dedicate francamente inaspettate dai più. Il caso che fa più discutere è ovviamente quello del porting di The Witcher 3 ma c'è anche un altro annuncio che non va di certo sottovalutato. Di cosa stiamo parlando? Di The Sinking City.Per chi non avesse mai sentito parlare di questo titolo, si tratta di un thriller investigativo in terza persona ambientato all'interno ...

Dauntless raggiunge il traguardo di 10 milioni di giocatori ed è in arrivo anche su Nintendo Switch : Dauntless, il gioco d'azione in stile Monster Hunter di Phoenix Labs, sta per arrivare anche su Switch, riporta VG247.com.Phoenix Labs, inoltre, ha annunciato che Dauntless ha raggiunto i 10 milioni di giocatori, tre settimane dopo la sua uscita, il 21 maggio.Alla fine dello scorso mese, il gioco free-to-play poteva contare su 5 milioni di giocatori, in aumento rispetto al fine settimana precedente, quando furono confermati 4 milioni di ...

L'orrore di Alien : Isolation è in arrivo su Nintendo Switch : Creative Assembly e Sega stanno portando L'orrore di Alien: Isolation su Switch nel corso di quest'anno, riporta Engadget. Ovviamente ci saranno cambiamenti su Switch, come la portabilità, che è un ovvio vantaggio rispetto alle versioni esistenti per console. La console di Nintendo, dunque, arricchisce il suo catalogo di giochi: nella giornata di ieri, la grande N ha tenuto la sua conferenza E3 annunciando tantissimi giochi per Switch, tra cui ...

E3 2019 : annunciato The Dark Crystal : La resistenza per Nintendo Switch : L'attesissima serie prodotta da Netflix, The Dark Crystal: La resistenza, sbarca su Nintendo Switch con questo avvincente gioco di strategia! In Dark Crystal: La resistenza, i fan possono immergersi nel mondo fantasy di Thra rivivendo, e andando oltre, gli eventi della serie. Saranno presenti anche personaggi giocabili, storie e ambientazioni mai visti prima. Il gioco arriverà nel 2019, di seguito potete trovare il trailer mostrato durante il ...

E3 2019 : annunciati nuovi amiibo e date di titoli terze parti per Nintendo Switch : Durante il Nintendo Direct per l'E3 2019 sono state annunciate le data di uscita dei nuovi amiibo per Super Smash Bros. Ultimate, oltre a quelle diversi titoli di terze parti, ovviamente per Nintendo Switch. Cominciando con gli amiibo, di seguito potete trovare tutto quello che vi serve sapere:Ecco invece i dettagli relativi ai nuovi giochi terze parti:Leggi altro...

E3 2019 : Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order si prepara ad approdare su Nintendo Switch : La serie Marvel Ultimate Alliance ritorna per la prima volta in 10 anni, con un nuovo RPG d'azione, esclusivamente su Nintendo Switch.In questo titolo, i giocatori possono assemblare il team di supereroi Marvel definitivo scegliendo tra tantissimi personaggi tratti da serie come Avengers, Guardiani della Galassia, X-Men e molte altre.Facendo squadra con gli amici, dovranno fermare il tiranno cosmico Thanos e i suoi spietati seguaci prima che ...

E3 2019 : Animal Crossing New Horizon arriverà finalmente su Nintendo Switch a partire dal prossimo anno : Animal Crossing: New Horizons è stato finalmente mostrato durante il Nintendo Direct all'E3 2019. Da quello che abbiamo potuto osservare dal trailer la grafica rispetto al suo predecessore (Animal Crossing: New Leaf) su Nintendo 3DS sembra milgiorata di molto.Animal Crossing: New Horizons catapulterà i giocatori sull'isola deserta Nook Inc. Nel trailer, il nostro eroe sfreccia intorno a un'isola, raccogliendo materiali e creando una serie di ...

Tutto vero - The Witcher 3 arriva su Nintendo Switch nel 2019 : trailer dall’E3 : Per chi ci scrive, The Witcher 3 Wild Hunt rappresenta una delle esperienze videoludiche più belle vissute nell'attuale generazione, sia su personal computer che su console. Sarà l'amore per gli actionGDR, sarà il carisma del protagonista Geralt di Rivia, saranno ancora le splendide quest proposte da questa squisita produzione polacca. Sta di fatto che le avventure dello strigo nato dalla penna dello scrittore Andrzej Sapkowski, trasposte in ...

E3 2019 : Spyro Reignited Trilogy arriva su Nintendo Switch : Spyro Reignited Trilogy ha fatto faville su PS4 e Xbox One, ma per gli appassionati del draghetto viola più famoso le sorprese non sono ancora finite. L'apprezzato remake dei primi tre capitoli di Spyro uscirà anche per Nintendo Switch, a confermarlo è il trailer riportato qui di seguito ce fa un recap di tutti i giochi che saranno in arrivo per la celebre console Nintendo.Spyro Reignited Trilogy uscirà per Switch il 3 settembre, pubblicato da ...