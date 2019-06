Motocross | GP Lettonia 2019 | Tony Cairoli | serve una scossa per arginare un Gajser

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Non è un momento facile per. Il nove campione del mondo delè reduce da un weekend in Russia, ad Orlyonok, complicato: i problemi fisici e la doppietta di Timhanno contribuito alla perdita della vetta della graduatoria generale della MXGP. A guidare ora è lo sloveno con 13 punti di vantaggio sue la reazione deve esserci in vista del round a Kegums (), in programma nel prossimo weekend. Sulla sabbia lettonedovrà ritrovarsi per cercare di porre un freno all’incedere dell’alfiere della Honda, reduce da sei vittorie di manche consecutive. Tim sembra essere tornato quello di tre anni fa quando, a sorpresa, seppe aggiudicarsi il titolo nella classe regina, pur avendo poca esperienza. Veloce e consistente,si è meritato il vertice della classifica generale ed ora spetta ainvertire il trend. Troppi errori ...

zazoomnews : Motocross GP Lettonia 2019: programma orari e tv. Il calendario completo - #Motocross #Lettonia #2019: #programma -