Marattin PD | Salvini sta pensando a un maxi condono sul contante illecito?

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il caso del giorno, anche su Twitter, è l'uscita di Matteocon l'ipotesi di una tassa sui soldi tenuti nelle cassette di sicurezza. Il vicepremier ieri sera a Porta a Porta ha detto che quei soldi, centinaia di miliardi, tenuti fermi nelle cassette di sicurezza, potrebbe essere messi "in circuito per gli investimenti" facendo pagar un'imposta per ridare il diritto di usarli e quando Bruno Vespa gli ha fatto notare che si tratta di "soldi sostanzialmente nascosti",ha detto "parliamo di soldi tenuti sotto il materasso", dichiarazione che fa pensare che siano, sostanzialmente,e l'idea di una "tassa per poter usare i soldi fermi nelle cassette di sicurezza" Matteoa Porta a Porta dell'11 giugno 2019 ha parlato dell'idea di lanciare una tassa per "far emergere denarodepositato ...

marattin : Ieri sera, leggendo le agenzie sulla nuova genialata di Salvini, ho pensato ad una patrimoniale (e trovate il mio p… - marattin : La politica economica di Salvini (e di Maio) è chiarissima: ogni cosa desiderabile(15% di tasse, andare in pensione… - marattin : Per mesi Salvini diceva che dopo il 26 maggio l’Europa sarebbe cambiata e gli avrebbe consentito di fare tutto il d… -