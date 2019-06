Liberati due agenti ostaggi detenuto

E' stato liberato anche il secondo e ultimoo nelle mani di unnel carcere di Conde'-sur-Sarthe, nel dipartimento dell'Orne, a ovest di Parigi, in Francia. Lo riferisce una fonte dell'amministrazione del carcere. Ilè noto per avere disturbi psichiatrici e avrebbe dei precedenti proprio per sequestro di persona. L'uomo, secondo le fonti, non è in carcere per atti di terrorismo e non sarebbe radicalizzato.(Di mercoledì 12 giugno 2019)