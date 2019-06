Elena Riz | la coniglietta che porta bene agli scaligeri

ilfogliettone

(Di mercoledì 12 giugno 2019)Rizzello (Riz) è la madrina dell'Hellas Verona che spopola sul web.Riz, laziale di nascita, 29 anni,e la sua passione per il calcio ha fatto sì che acquisisse molta popolarità sui social. Occhi chiari, sguardo provocante ma soprattutto forme generose, molto generose. Modella e ragazza immagine,Riz con i suoi selfie da capogiro ha conquistato tutti. Una(novembre 2015 su Playboy) tutto pepe che con il suo seno prosperoso ha mandato in tilt più di una volta i follower di Instagram al grido di #escile. Infatti il suo profilo Instagram è seguitissimo dutenti.

