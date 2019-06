Csm | Quirinale | “Mattarella non è mai intervenuto sulle nomine L’ultimo incontro con

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) L’ultimodi Sergio Mattarella con Luca Lotti risale al 6 agosto scorso. Quindi quattro mesi prima per l’ex ministro dello Sport venisse chiesto il rinvio a giudizio per l’inchiesta Consip. Quando ancora Giuseppe Pignatone era nel pieno delle sue funzioni. Insomma: i legami vantati dal braccio destro di Matteo Renzi con Luca Palamara, registrati dal trojan installato sul telefonino di quest’ultimo, sarebbero appunto solo vanterie prive di alcun riscontro. Come totalmente infondate sarebbero pure le notizie messe a verbale dallo stesso Palamara: il pm indagato per corruzione ha raccontato ai magistrati umbri di essere stato informato da un amico del trojan installato sul suo telefonino. Una notizia che sarebbe arrivata da una non meglio specificata fonte all’interno del. “La presidenza della Repubblica non dispone di notizie su ...

Corriere : Csm, altri consiglieri alle riunioni. E Lotti parlava del Quirinale - Corriere : Csm, altri consiglieri alle riunioni. E Lotti parlava del Quirinale - petergomezblog : Csm, oggi il plenum. Autosospesi 2 membri che incontrarono i Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri per discutere della nom… -