Crolla cornicione a Casal Bruciato | danneggiata una macchina | nessun ferito

Crolla pezzo di cornicione da palazzo - morto negoziante : Un negoziante di 66 anni, Rosario Padolino, è morto in Via Duomo, nel cuore di Napoli, colpito da un pezzo di cornicione che si è staccato dal quinto piano di un palazzo. L'uomo, residente nel quartiere Stella e che gestiva un negozio di abbigliamento (Il Coriandolo) poco distante, è stato trasportato all'ospedale Cto, dove è morto poco dopo per le gravi ferite riportate. "Aveva un bel taglio, profondo alla testa, però era cosciente, parlava, ...

