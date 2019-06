Concorso Inps 967 posti | è online la graduatoria finale dei vincitori

leggioggi

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ci siamo: è stata pubblicata ladel967consulente di protezione sociale. A Comunicarlo è stata direttamente l’con un avviso sul suo portale. L’approvazione è avvenuta con determinazione presidenziale n.51 dell’11 giugno 2019, con cui sono state approvate siasia ladeidelpubblico, per titoli ed esami, a 967di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’, area C, posizione economica C1, indetto con determinazione presidenziale 24 aprile 2018 n. 42, il cui bando diè stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”, 27 aprile 2018, n. 34. Ecco cosa succederà da ora per i candidati risultati967: le assunzioni A decorrere dal 1° luglio 2019 e con successive decorrenze nel corso del 2019, si ...

LeggiOggi_it : #ConcorsoInps: è online la graduatoria finale dei vincitori. Qui l'elenco e le istruzioni che i candidati devono se… - ARTEita : In Italia ci sono 1.000 candidati per un posto di docente, 22.000 per 50 posti da poliziotto. Nell'ultimo concorso… -