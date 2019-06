Concorsi per infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica | invio cv a giugno-luglio

Blastingnews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Si informa che la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato nuovi bandi di concorso pubblico nelle Marche e in Piemonte e per alcune aziende ospedaliere, per l'assegnazione di diversi posti di lavoro con il ruolo di tecnicoo die di operatore professionaleo infermiere, da inserire nelle proprie strutture. Bandi di concorso aL'aziendaa locale TO4 di Chivasso in provincia di Torino (Piemonte) ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione di 8 collaboratori professionalididi categoria D. I concorrenti per accedere a tale bando devono detenere i consecutivi titoli di istruzione e requisiti: laurea in tecniche di, per immagini e radioterapia (L/SNT3 classe delle lauree in professionie tecniche) ossia diploma universitario di tecnico ...

