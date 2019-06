Calcio femminile | Mondiali 2019 | Nigeria-Corea del Sud 2-0 | prima vittoria per le africane

Caro Napolista - sul Calcio femminile ti stai arrampicando : Non vi piace, quindi non è uno sport Caro Massimiliano Gallo e Caro Napolista, intanto sono lusingata della dedica, ma se devo essere onesta, quella che leggo è una risposta che non trovo soddisfacente. Non credo sia necessario avventurarsi in evoluzioni citazionistiche circensi per dare un po’ di sostegno ad un concetto che mi sembra tutto sommato basico. E che attiene strettamente al solo modo di sentire di chi lo esprime o chi lo condivide e ...

LIVE Germania-Spagna Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : sfida di lusso per il primato del girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV – Presentazione sfide di oggi – Classifica marcatrici – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania – Spagna, terzo match del Gruppo B dei Mondiali femminili di calcio 2019. Quella di staserà sarà una partita molto importante: la squadra che uscirà vittoriosa, infatti, avrà messo una ...

Mondiali Calcio femminile 2019 - Alia Guagni : “Non sarà facile con la Giamaica - la nostra arma vincente è il gruppo” : L’ItAlia si sta preparando per affrontare la Giamaica nella seconda partita dei Mondiali 2019 di calcio femminile in programma venerdì 14 giugno alle ore 18.00. Le azzurre, reduci dal successo in rimonta contro l’AustrAlia, andranno a caccia di una nuova vittoria per mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale: questa volta le ragazze del CT Milena Bertolini partiranno con i favori del pronostico contro la compagine ...

I mondiali di Calcio femminile possono essere una sfida impari : Gli Stati Uniti hanno vinto 13 a 0 contro la Thailandia nella prima partita del girone, conquistando la vittoria con il più ampio margine nella storia del mondiale femminile. La nazionale statunitense, una delle favorite per la vittoria finale, era già in vantaggio di tre gol dopo i primi 32 minuti

Mondiali di Calcio femminile – Quanto guadagnano le giocatrici? Gli ingaggi delle italiane… ‘dilettanti’ : Quanto guadagnano le calciatrici? Le italiane sono considerate dilettanti e non possono superare un tot di guadagno annuale, più soddisfacenti invece gli ingaggi delle straniere Sono iniziati da quasi una settimana i Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia: l’Italia ha fatto il suo esordio col botto, aggiudicandosi la vittoria contro l’Australia. Le giocatrici di tutto il mondo stanno piano piano attirando sempre più ...

Il Calcio femminile è mediaticamente il nuovo curling (e no - non siamo nazisti) : L’articolo è nel titolo La verità è che – anche per i giornalisti, forse soprattutto nei giornalisti – l’articolo è nel titolo. Sia che si scriva su carta, sia on line, sia sull’acqua. In un momento storico oppresso da dilagante omologazione, è arrivato il giorno in cui il Napolista si è beccato l’accusa di essere nazista, sessista e non so cos’altro. Tutto è dovuto – e a chi sennò – a ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : la Francia sfida la Norvegia - ostacolo Spagna per la Germania : Cominciano i match decisivi ai Mondiali di Calcio femminile 2019 in corso di svolgimento in Francia, perché iniziano per tutte le squadre le seconde partite, che possono valere il riscatto e la conferma o la delusione e, in qualche caso, l’eliminazione. Due i grandi incontri di oggi: andiamo a vedere tutto nel dettaglio. NIGERIA-COREA DEL SUD (Ore 15:00) Allo Stade des Alpes di Grenoble va in scena la sfida tra le due sconfitte del gruppo ...

Germania-Spagna Calcio femminile - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : E si procede, senza soluzione di continuità nei Mondiali 2019 di calcio femminile in Francia. Oggi, 12 giugno, alle ore 18.00, Germania-Spagna si confronteranno nella sfida valida per il primato del gruppo B. Reduci dal primo incontro vittorioso contro Cina e Sudafrica, le tedesche e le iberiche a Valenciennes andranno a caccia del bersaglio grosso in una partita che anche nel contesto del “Pallone in rosa” è uno scontro di una certa ...

Francia Norvegia Calcio femminile - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Entra sempre più nel vivo il Mondiale 2019 di calcio femminile di Francia. Le padrone di casa tornano in campo dopo l’esordio contro la Corea del Sud e attendono la Norvegia per indirizzare il passaggio del turno in vista degli ottavi di finale. Le ragazze della CT Corinne Diacre attendono le scandinave allo stadio Allianz Riviera di Nizza in un match di fondamentale importanza che scatterà alle ore 21.00. Si giocherà, dunque, dopo aver ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari e programma delle partite di oggi (mercoledì 12 giugno). Come vederle in tv e streaming : oggi mercoledì 12 giugno si giocano tre partite ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Torna in campo il gruppo A per la seconda giornata, scontro diretto tra la Francia e la Norvegia: le transalpine padrone di casa e le fortissime scandinave si affronteranno in un match determinante per il primo posto nel girone, si preannuncia una partita vibrante e molto accesa che risulterà decisiva anche per il tabellone della fase a eliminazione diretta. Le ...

VIDEO USA-Thailandia 13-0 - Mondiali Calcio femminile : highlights - gol e sintesi. Morgan segna 5 gol - risultato da record! : Gli USA hanno letteralmente travolto la Thailandia con un fantasmagorico 13-0 ai Mondiali 2019 di calcio femminile. La corazzata a stelle e strisce ha strapazzato la malcapitata compagine asiatica con un punteggio da record per la rassegna iridata, fino a stasera il primato era un datato 11-0. Prestazione strabiliante di Alex Morgan che ha segnato addirittura cinque gol balzando al comando della classifica marcatrici, da annotare anche le ...

VIDEO Svezia-Cile 2-0 - Mondiali Calcio femminile : highlights - gol e sintesi. Asillani e Janogy risolvono nel finale - lunga interruzione per pioggia : La Svezia ha sconfitto il Cile per 2-0 in un match valido per i Mondiali 2019 di calcio femminile, le favorite scandinave hanno dovuto sudare parecchio per avere la meglio sulle arcigne sudamericane. La partita si è risolta soltanto nella ripresa, dopo 30 minuti di interruzione a causa di una pioggia torrenziale che impediva il regolare svolgimento dell’incontro: Asillani ha sbloccato il risultato all’83’ su assist di Anvegard, ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : la classifica marcatrici. Morgan domina con 5 gol - Bonansea a quota 2 : I Mondiali 2019 di Calcio femminile si disputano in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, le migliori 24 Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del trofeo. Le giocatrici cercheranno di conquistare anche la Scarpa d’Oro riservata alla miglior bomber della rassegna iridata. Di seguito la classifica marcatrici dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. classifica MARCATRICI Mondiali Calcio femminile 2019: 5 GOL: Morgan ...

LIVE Usa-Thailandia 13-0 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : statunitensi straripanti - Morgan ne fa cinque! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 94′ FINITA! USA batte Thailandia 13-0. 92′ GOOOOOL USA!! Lloyd a segno su un altro assist di Morgan, 13-0. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 87′ GOOOOOL USA!! Sempre lei, sempre Morgan! Cinquina personale per il talento cristallino americano, 12-0 ...