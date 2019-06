Una ragazza e il suo sogno | trama | cast e curiosità del film con Colin Firth e Amanda

tvzap.kataweb

(Di martedì 11 giugno 2019) Martedì 11 giugno, in prima serata su Italia Uno dalle 21.25 in poi, va in onda la commedia del 2003 Unae il suo, diretta dalla regista Dennie Gordon, oggi molto attiva soprattutto nel mondo delle serie tv di alto profilo. Nel, oltre ai due protagonisti, anche Kelly Preston – la moglie di John Travolta – e Jonathan Pryce, il protagonista di Brazil, il capolavoro distopico di Terry Gilliam. Unae il suo: trailer Unae il suoLa diciannovenne Daphne, uno spirito libero che ha sempre vissuto sola con sua mamma in quel di New York, va in Inghilterra in cerca del padre, un politico aristocratico. Una volta trovato si metterà d’impegno per riuscire a piacere a lui e alla sua famiglia, scontrandosi ovviamente con il contesto del papà, lontanissimo da lei e quasi alieno. Unae il suoBynes (All ...

