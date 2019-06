Tria vuole compromesso con Ue Juncker | «L' Italia rischia procedura per anni»

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2019 : Tania Cagnotto vuole essere ancora profeta in paTria : Il Centro Federale di Bolzano è pronto, come da tradizione, per ospitare la quinta tappa del Fina Diving Grand Prix 2019 dopo Rostock, Calgary, Mission Viejo, e Madrid.Una tappa importante in casa Italia, che schiererà quasi al completo la ‘formazione titolare’ se così si può dire e vuole provare a fare bene nella classifica finale di alcune specialità. Al cospetto di atleti forti, ma non i migliori al mondo in assoluto. C’è ...

Stop agli 80 euro di Renzi in busta paga? Come vuole sostituirli il ministro Tria : Una vera e propria doccia gelata lo Stop agli 80 euro di Renzi in busta paga? Davvero il contributo attivo dal 2014 e inserito nello stipendio mensile di non pochi contribuenti rischia di essere sospeso nell'immediato o quasi? Le ultime dichiarazioni del ministro dell'Economia Tria sembrano non lasciare spazio a dubbi ma c'è anche da dire che, nelle intenzioni dell'esponente dell'attuale Governo, c'è piuttosto il tentativo di modificare ...

Tria vuole sacrificare gli 80 euro per salvare i conti pubblici. I timori sul giudizio Ue a giugno : Il governo cadrà davvero il giorno dopo le elezioni? Il resoconto del Consiglio dei ministri di lunedì notte ci offre una narrazione diversa dalle urla della campagna elettorale: tre nomine cruciali (Inps, Ragioneria, Guardia di Finanza), nove minori, quattro spostamenti di prefetti. Stessa cosa si può dire per l’attivismo mediatico di Giovanni Tri...

Grande Fratello - Eliana Michelazzo esclusa da Pier Silvio Berlusconi. "Sotto choc - vuole espaTriare" : Il caso Pamela Prati-Mark Caltagirone frana addosso a Eliana Michelazzo. La manager della showgirl, coinvolta nel mistero del finto fidanzato, avrebbe voluto partecipare al Grande Fratello come annunciato a Live - Non è la D'Urso per "isolarsi" da tanto clamore ma l'intervento di Pier Silvio Berlusc

L’AusTria vuole cancellare il diritto all’anonimato online : Assemblea Parlamento austriaco (Foto: Joe Klamar/Afp/Getty Images) Stop agli pseudonimi, ai nickname e ai soprannomi sui maggiori siti internet. In Austria il governo ha presentato una proposta di legge che, se approvata, imporrà l’utilizzo dei propri nome e cognome reali per caricare un commento sui siti e social network. Addio all’anonimato online. L’intenzione delle autorità è quella di arginare il fenomeno dei leoni da tastiera che, ...

Luigi Di Maio - lo sfogo con i fedelissimi contro Tria : "Se vuole aumentare l'Iva si può dimettere" : L'aumento dell'Iva "inevitabile" secondo il ministro Giovanni Tria senza misure alternative ha riacceso il nervosismo all'interno del governo, soprattutto ha riportato sulla testa del ministro dell'Economia la nuvola nera che da tempo sta per scaricargli addosso un violentissimo temporale di attacch

M5s "processa" Tria : "Vuole aumentare Iva? Passo al Pd" : Serve la volontà politica. Noi ce l'abbiamo. Mi auguro ce l'abbiano anche gli altri. Fermo restando che ci sono già soluzioni sul tavolo volte ad evitare un aumento'. Ma è tutto il Movimento a ...