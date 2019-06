abruzzo24ore.tv

(Di martedì 11 giugno 2019) L'Aquila - «Laal primo cittadino del Comune di Avezzano è undi mera irresponsabilità, oltre chesconcertante. Forza Italia è convintamente al fianco delGabriele De, un ottimo amministratore e un’ottima persona». Il coordinatore regionale di Forza Italia, senatore Nazario, esprime disappunto per quello che viene definito come «un grave sbaglio, espressione di un malcostume politico stantio e miope per le sorti della città». «Aver fmancare l’appoggio a Dee aver consegnato Avezzano nelle mani di un commissario – aggiunge– è stato un errore che pagheranno purtroppo gli avezzanesi e non coloro che l’hanno provocato. Il pcon gli elettori era destinato a durare cinque anni ed è stato infranto a nemmeno metà percorso per personalismi di cui non si ...

abruzzo24ore : Sfiducia al sindaco De Angelis, Pagano: 'Un atto di irresponsabilità, moralmente irresponsabile' - zazoomblog : Sfiducia al sindaco De Angelis il comune va al Commissario di Governo - #Sfiducia #sindaco #Angelis #comune - zazoomnews : Sfiducia al sindaco De Angelis Pagano: Un atto di irresponsabilità moralmente irresponsabile - #Sfiducia #sindaco… -