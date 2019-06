Schianto elicottero a New York | esclusa ipotesi terroristica

Schianto elicottero a Manhattan - il pilota era solo a bordo. Troppi velivoli - è emergenza : "La mia amministrazione è pronta ad aiutare se necessario". Così il presidente americano Donald Trump in un tweet in cui ha elogiato la eccezionale risposta dei pompieri di New York allo Schianto dell'elicottero sul tetto di un grattacielo di 54 piani nel cuore di Manhattan costato la vita al pilota. Secondo la Cnn il pilota era l'unico occupante del velicolo, un Agusta A 109E. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha voluto rassicurare i ...

Schianto elicottero a New York - i testimoni : "Sembrava l'11 settembre" : Il palazzo che trema. Il fumo. L’ordine in tutti gli uffici di non ammassarsi per le scale. Lo Schianto dell’elicottero Augusta A109E sul grattacielo vicino a Times Square, alle 13.45, ha fatto rivivere a migliaia di persone l’incubo dell′11 Settembre, fantasma con cui i newYorkesi convivono ogni giorno. “Ero al 29 piano - racconta un impiegato della banca Bnp-Paribas - ci ho messo un’ora per scendere sul ...