Riciclaggio | il gup di Roma rinvia a giudizio l’ex re delle slot Francesco Corallo

(Di martedì 11 giugno 2019)to aper l’accusa di associazione a a delinquere finalizzata al peculato,ed evasione fiscale,, noto come il “re”. Lo ha deciso il gup diaccogliendo la richiesta della Procura. La posizione diera stata stralciata rispetto al processo principale che vede imputati, tra gli altri,presidente della Camera Gianfranco Fini, la sua compagna Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo e il padre Sergio. I difensori diavevo presentato una serie di eccezioni e i giudici della IV sezione collegiale, dove è in corso il processo principale, avevano mandato gli atti al gup. Il processo è stato fissato al prossimo 22 ottobre davanti ai giudici della II sezione. Cuore del processo l’ipotizzata attività diche coinvolge l’intera famiglia Tulliani e. Una indagine in cui un ruolo ...

