Retromarcia e riallineamento

(Di martedì 11 giugno 2019) C’è una terza sedia nella sala stampa di Palazzo Chigi dove è annunciata la conferenza stampa di Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Dal corridoio che vi accede si sente la voce stentorea del vicepremier in arrivo. Alle sue spalle si materializza anche Giancarlo Giorgetti. È la prima volta del presidente del Consiglio solo con i capi della Lega. Il pretesto è l’approvazione del decreto Sicurezza bis, ma il discorso ben presto si allarga. È l’immagine della ritrovata concordia fra i trionfatori delle elezioni europee e il capo del governo, appena una settimana fa proclamatosi urbi et orbi stufo delle liti fra gli alleati.Basta prendere il negativo della foto, e vi si legge del professore di diritto stretto nella morsa barricadera sul fronte europeo. La risposta chiave è una non risposta. Quella sulla effettiva destinazione ...

