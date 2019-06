Re Carlo chiama James Rodriguez E il feeling torna a decollare

Formula 1 - problemi tra Raikkonen e la ‘Force India’ a MonteCarlo : “o come cazzo si chiama ora…” [FOTO] : Nel corso delle prove libere della mattina, Raikkonen si è reso protagonista di un team radio davvero esilarante Un team radio davvero esilarante, che ha visto come protagonista niente meno che Kimi Raikkonen. Il pilota finlandese, impegnato al volante della sua Alfa Romeo Racing nel corso della prima sessione di prove libere a Montecarlo, si è ritrovato davanti una Racing Point andando su tutte le furie. Schiacciato il pulsante della ...

Giada Fusaro contro GianCarlo Magalli : “Dice che mi ha lasciata per le videochiamate notturne ma non abbiamo mai avuto una relazione” : “Gli stili di vita sono diversi. All’ennesima video-chiamata notturna ho detto basta“, così ha detto Giancarlo Magalli in un’intervista al settimanale Gente in cui ha parlato della fine della sua relazione con la 22enne Giada Fusaro. Peccato che la ragazza abbia subito smentito tutto: “Ho già provveduto a smentire tale notizia presso le testate giornalistiche e vorrei che fosse chiaro una volta per tutte che non ho mai ...

GianCarlo Magalli annuncia la fine della storia d’amore con la 22enne Giada Fusaro : “All’ennesima videochiamata notturna ho detto basta” : “All’ennesima videochiamata notturna ho detto basta“. In un’intervista al settimanale Gente, Giancarlo Magalli ha annunciato la fine della sua storia d’amore con la 22enne Giada Fusaro spiegando che “sicuramente la differenza d’età ha inciso molto tra noi. Gli stili di vita sono diversi. Lei ha un uso della tecnologia che non è il mio. Oltre che per le maldicenze sull’età. Giada ne ha già passate tante, attaccarla ...