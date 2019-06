Juve-Traorè | parti vicine Andrà al Sassuolo

lanotiziasportiva

(Di martedì 11 giugno 2019) I bianconeri sono alla stretta finale con l’Empoli. Il classe 2000 sarà poi girato in prestitoCalciomercato//ntus//Empoli – Come di consueto negli ultimi anni, lantus si sta accaparrando alcuni dei giocatori più promettenti sul mercato. L’ultima idea porta all’empolese, centrocampista giovanissimo che si è messo in luce con i toscani nonostante il terz’ultimo posto finale.Sul giocatore era già piombata la Fiorentina a gennaio, che anzi sembrava aver già depositato il contratto dell’ivoriano. Cosa che, poi, non si è rivelata veritiera.E così i dirigenti della Vecchia Signora si sono gettati a capofitto sul centrocampista, prima che i viola ed altri club sparsi per l’Europa sferrassero ulteriori assalti, chiudendo sulla base di 15 milioni bonus compresi.Impensabile comunque chefaccia subito parte della rosa bianconera ...

