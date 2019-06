Gears 5 supporterà il 4K | l' HDR e i 60fps su Xbox One X

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019) A parte un nuovo trailer cinematografico e l'annuncio di Escape, The Coalition ha molto da condividere su5. In arrivo il 10 settembre, lo sparatutto in terza persona avrà anche una campagna co-op per tre giocatori. Questa sarà giocabile online o tramite co-op split-screen. Ma non è tutto: il giocoanche la risoluzione 4K e l'HDR con 60 fotogrammi al secondo suOne X, riporta Gamingbolt.Secondo il direttore dello studio Rod Fergusson, la co-op con schermo diviso funzionerà a 4K e 30 FPS.One S punta a 60 FPS, anche se non è confermato. Altri nuovi dettagli rivelati nella pagina ufficiale del gioco includono Tours of Duty. Queste sono sfide speciali che vi permetteranno di classificarvi, guadagnare ricompense diverse e "mostrare il vostro bottino".Boot Camp è un modo per i neofiti di apprendere i meccanismi. Ma forse l'aggiunta più interessante è la possibilità ...

