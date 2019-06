repubblica

(Di martedì 11 giugno 2019) Il furto nell'area di servizio Macchia Ovest. Nada Ovcina, 77 anni, compagna storica del cantante napoletano, nel 2007 fu fermata a Napoli dopo aver sottratto dei vestiti nella boutique di Gucci

StraNotizie : Frosinone, ruba un Hoverboard in autogril: arrestata la moglie di Gianni Nazzaro - rep_roma : Frosinone, ruba uno scooter in autogril: arrestata la moglie di Gianni Nazzaro [news aggiornata alle 13:21] - ItaliaNEWS : Frosinone, ruba un Hoverboard in autogril: arrestata la moglie di Gianni Nazzaro -