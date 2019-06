Elmas | il centrocampista senza limiti che riempie i taccuini di Castel Volturno

ilnapolista

(Di martedì 11 giugno 2019) Il Corriere dello Sport parla del forte interesse del Napoli per Eljif, “che ha ipnotizzato Giuntoli e i suoi osservatori”. Più volte il dirigente sportivo del Napoli ha incontrato il club turco per trattare il calciatore e strappare il sì al trasferimento. Ad analizzare le giocate e le potenzialità del giovane macedone sono stati mandati due inviati speciali: uno per l’Under 20 e un altro per Macedonia-Polonia. “ha riempito ie i computer di, ha il gradimento dell’intera area tecnica – da Ancelotti a Giuntoli – e pure quello di De Larentiis” ma occorre prima sfoltire, vendere.si adatta perfettamente alla ricerca del club azzurro che al centro del campo vuole qualcuno capace di verticalizzare, un giovane con “un passo diverso e anche un calcio alternativo, che possa tranciare le linee e arrivare subito agli ...

