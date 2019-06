Caserta, bimbo di 3 anni beve acqua in un bar e vomita sangue

(Di martedì 11 giugno 2019) Il piccolo è stato trasferito al Santobono di Napoli in prognosi riservata per intossicazione. Indagano i carabinieri del Nas. E' successo a Frignano, nell’Agro aversano, in provincia di, la zia di undi treha deciso di fermarsi in un bar per acquistare una bottiglia d’. Da quel momento è cominciato un incubo.Appena bevuto zia e nipote si sono sentiti male. La donna ha avvertito un forte bruciore alla lingua, mentre il piccolo ha iniziato are, lamentando un forte mal di pancia. Grande lo spavento dei presenti, che hanno accompagnato le due persone sofferenti all’ospedale Moscati di Aversa.I medici hanno effettuato accertamenti di rito per verificare le condizioni di salute di entrambi. Il piccolo è stato, poi, trasferito al Santobono di Napoli in prognosi riservata per intossicazione. La donna, invece, è ancora ricoverata al pronto soccorso del nosocomio aversano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nas, che hanno sequestrato la bottiglia di plastica, acquisito il referto medico, ascoltato i medici e la donna, che ha poi sporto denuncia.