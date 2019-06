Calcio,ct Mancini: "Vittoria meritata"

Una serata in crescendo, con momenti di grande difficoltà, ma il ctsi gode la quartae il traguardo qualificazione già molto vicino. "Le partite sono tutte difficili -dice a 'RaiSport' a fine partita-, soprattutto quando giochi a fine campionato due gare così ravvicinate. La Bosnia è forte tecnicamente, forse nel primo tempo eravamo un po' larghi come squadra, poi nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo meritato la". "Non era semplice ribaltare una gara così" aggiunge.(Di martedì 11 giugno 2019)