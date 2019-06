Beverly Hills 90210 | Tori Spelling | Gabrielle Carteris e Jennie Garth struccate e in

blogo

(Di martedì 11 giugno 2019) E' ormai davvero tutto pronto per il clamoroso ritorno di, in estate di nuovo in onda per l'attesissimo revival. Tutto il cast originale è tornato sul set, con tre delle protagoniste, ovvero, che si sono concesse un pomeriggio tra 'amiche', in costume, a Vancouver.Uno scatto al naturale, senza trucco, quello pubblicato da, 46enne mamma di 5 figli, nonché sposa di Dean McDermott. Al suo fianco la 58enne, ovvero Andrea Zuckerman, mamma di due figli e dal 1992 sposa di Charles Isaacs, con, 47enne madre di 3 figli e sposa di Dave Abrams, a chiudere il quadretto.e in costume - la foto social 11 giugno 2019 15:05.

