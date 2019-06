Berlinguer non era un protogrillino

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) No, non siamo stati degni eredi di Enrico. Lo abbiamo agitato come una bandiera a ogni anniversario, ne abbiamo citato “ad usum delphini” le interviste più importanti, abbiamo usato le sue frasi nei comizi per strappare un applauso in più. Eppure, di quella lezione abbiamo conservato poco o nulla.Nei gesti della nostra generazione, nelle modalità in cui abbiamo organizzato i nostri partiti, nella intensità con cui abbiamo portato avanti le battaglie che il nostro tempo ci ha consegnato. Non siamo stati degni eredi, dunque, perché ne abbiamo fatto un amuleto, un santino da esibire per proclamare una diversità che funzionava a corrente alternata, nei giorni pari e non nei giorni dispari.Miriam Mafai qualche anno fa, con una provocazione intellettuale che fece discutere, ci chiedeva di “seppellire”, ...

