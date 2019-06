Al via un campus per le startup che rivoluzionano la moda

wired

(Di martedì 11 giugno 2019) L’innovazione sta facendo compiere balzi in avanti considerevoli a tutti i settori che lambisce. Ma rimangono alcune sacche che se non sono impenetrabili, poco ci manca. Il fashion cresce del 2-3% medio all’anno e i profitti sono concentrati in solo 20 delle prime 100 aziende. L’innovazione rappresenta un boost notevole per crescere e creare valore, un’opportunità che non è più procrastinabile. Per questo l’acceleratore europeobootcamp – uno dei maggiori network mondiali di accelerazione disu specifici settori – ha deciso di lanciare il suo primo programma Fashion Tech dedicato alledella tecnologia per il settore. Ha scelto l’Italia e nello specifico la sua capitale della, Milano, per partire. Il modello è quello classico di open innovation. “Per tutto il mese di luglio andremo dalle aziende partner del nostro ...

