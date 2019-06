Ursula Bennardo scrive a Sossio Aruta | Ami me e la bimba che aspetto?

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Luana Rosatostanno aspettando la loro prima figlia, ma la ex dama del trono over di Uomini e Donne ha spedito una lettera al compagno, cambiato da quando lei è incinta Si sono conosciuti a Uomini e Donne, si sono scoperti innamoratissimi a Temptation Island Vip e, ora, dopo una serie di alti e bassi,stanno per diventare genitori, ma la ex dama del trono over pare abbia ancora qualche perplessità sul suo compagno. I dubbi dinascono dalla gravidanza e da un cambiamento notato inproprio dopo la scoperta dell’arrivo di un figlio. Così, in una lettera che laha indirizzato al fidanzato attraverso le pagine del settimanale DiPiù TV, la donna ha manifestato tutte le sue paure per il cambiamento notato in. “Il nostro rapporto è un po’ cambiato. Ha avuto modo di diventare qualcosa di ...

