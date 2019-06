Sarri allenatore Juventus Via libera Chelsea | a giorni firma su contratto e annuncio

Allenatore Juventus - la chiave che può sbloccare Sarri è… Emerson Palmieri : Allenatore Juventus – Sono ore sempre più calde in casa Juventus per la scelta del nuovo Allenatore, sembra ormai imminente l’annuncio dell’approdo di Maurizio Sarri ai bianconeri. Secondo il “Sunday Express” il Chelsea avrebbe deciso di liberare il tecnico ex Napoli, i bianconeri non hanno però intenzione di pagare i 5,5 milioni richiesti da Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich. La chiave ...

Juve - Sarri nuovo allenatore : l'annuncio dovrebbe arrivare la prossima settimana (RUMORS) : I dubbi sul prossimo allenatore della Juventus ormai sono pochissimi. Maurizio Sarri con ogni probabilità siederà sulla panchina bianconera prendendo così il posto di Massimiliano Allegri. Il sogno Guardiola è definitivamente tramontato ieri con il tecnico spagnolo che alla tv del Manchester City ha chiuso la porta ad un possibile addio. Juventus: oggi nuovo incontro per Sarri Secondo Tuttosport, oggi a Montecarlo ci sarà un nuovo incontro per ...

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Duello con Sarri - il fattore Uefa-City... : Pep Guardiola nuovo allenatore Juventus: Andrea Agnelli sogna il tecnico del Manchester City, testa a testa con Maurizio Sarri. Le ultime

PAULO FONSECA NUOVO ALLENATORE ROMA/ "Ama Sarri e Guardiola - un gran colpo" : PAULO FONSECA dovrebbe divenire a breve il NUOVO ALLENATORE della ROMA. Chi lo conosce bene racconta: "Un grande colpo". Le parole

Allenatore Juventus - il cerchio si stringe : Klopp si defila - salgono le quotazioni di Sarri : Allenatore Juventus – Il cerchio inizia a stringersi in casa bianconera. Sembra ormai passata una vita dalla comunicazione ufficiale della separazione con Massimiliano Allegri. Ma, chiuso il ciclo con il tecnico livornese, la società si è buttata a capofitto alla ricerca del successore. Tanti nomi sono stati fatti nelle ultime settimane: la Juve, come da abitudine, non ha smentito né confermato, piuttosto è stato qualche diretto ...

Da Fonseca a De Zerbi - da Gattuso a Sarri : la Roma deve sciogliere il dubbio allenatore : Roma – Giorni caldi in casa Roma. La stagione è finita da poco più di una settimana ma già da tempo si è cominciato a pensare alla prossima. Il tema allenatore è il punto cardine che sta tenenendo banco in questi giorni negli uffici amministrativi giallorossi, che lavorano alacremente al successore di Claudio Ranieri. Tanti i nomi accostati alla panchina Romanista. Con il sogno Conte sfumato sul nascere e con il ‘no’ incassato ...

