Pronostico Inter-Roma | semifinale primavera 11-6-2019

lanotiziasportiva

(Di lunedì 10 giugno 2019), poule scudetto, giovedì 6 giugno//Playoff//, che spettacolo! La secondadel campionatoci regala la sfida tra seconda e terza classificata della regular season, che tra l’altro hanno finito distanziate appena di un punto solo. A, era inizio novembre, i giallorossi si sono imposti per 4-2, mentre ad inizio marzo è stata l’a sorridere rimontando fino al 3-1 finale.Come arrivano?Non è stato affatto brillante l’ultimo periodo dei ragazzi di Madonna, che hanno chiuso la stagione con 3 ko (Torino, Atalanta e Palermo) trovando soltanto in un’occasione la via della rete. E più in generale la stagione nerazzurra non è stata così eccelsa dal punto di vista realizzativo – 54 reti in 30 gare – con i soli Salcedo e Adorante a superare di poco quota 10 reti.Nettamente meglio ...

FraPol2_ : RT @VlnN94: Pronostico delle prime 10 in classifica Serie A 2019/20 1) Inter 2) Napoli 3) Roma 4) Milan 5) Juve 6) Lazio 7) Atalanta 8)… - pippo_sa_baudo : RT @VlnN94: Pronostico delle prime 10 in classifica Serie A 2019/20 1) Inter 2) Napoli 3) Roma 4) Milan 5) Juve 6) Lazio 7) Atalanta 8)… - 8cycling : RT @VlnN94: Pronostico delle prime 10 in classifica Serie A 2019/20 1) Inter 2) Napoli 3) Roma 4) Milan 5) Juve 6) Lazio 7) Atalanta 8)… -