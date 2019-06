Phil Collins accoglie Mike Rutherford sul suo palco e sogna i Genesis ancora insieme

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Di nuovo, dopo dodici anni:, attualmente in tour con il suo show “Not dead yeat Again” che, a breve sarà anche in Italia, a Berlino ha avuto un ospite d’eccezione, il chitarrista e bassista deiche è andato a trovarlo salendo con lui sulper una canzone, la celeberrima “Follow you Follow Me” uno dei maggiori successi commerciali del gruppo. Pubblico in lacrime, grande commozione ed emozione nell'ammirare di nuovodue tra i musicisti più influenti degli ultimi anni., dal dramma dell'infermità alla condivisione delcon il figlioè un autentico sopravvissuto: dopo l’ultimo tour con i, dodici anni fa, documentato dallo splendido DVD “When in Rome” registrato al Circo Massimo il 14 luglio 2007 di fronte a mezzo milione di persone, il celebre batterista e cantante ha avuto un violento ...

