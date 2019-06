Paperissima Sprint | Brumotti e le Veline ci fanno compagnia in estate

dituttounpop

(Di lunedì 10 giugno 2019)da lunedì 10 giugno su Canale 5 al posto di Striscia la NotiziaVittorioe lealla guida del programmaDopo la messa in onda la domenica sera per tutto l’autunno e l’inverno, puntuale come l’afatorna anche tutti i giorni dal 10 giugno nello spazio lasciato libero da Striscia la Notizia. Tutte le sere con le papere eterne e immortali adatte a tutte le stagioni.lla conduzione una squadra inedita formata dalledi Striscia la notizia Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che condurranno per la prima volta un programma televisivo, da Vittorio(per la settima volta al timone del varietà) e dall’immancabile Gabibbo (presenza fissa dal 1990).In onda dalle più belle località della Sicilia, i conduttori si cimentano in tante gag inedite e nella presentazione di nuovi filmati di papere, gaffe ed errori tv ...

brumottistar : RT @Striscia: Manca pochissimo ???????????? Domani, alle 20.35 su Canale 5, torna Paperissima Sprint. Nuova stagione, nuovi protagonisti e nuove… - FrankCoresea : La televisione è accesa su Paperissima Sprint mi cavo gli occhi con una forchetta - macheansia : Estate 2078, i ghiacciai sono sciolti, Venezia è ormai sommersa dall’acqua, metà delle specie viventi è estinta, su… -