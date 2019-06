Migliore alternativa ad Android Pie ufficiale sul Samsung Galaxy S7 il 10 giugno | una ROM

optimaitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) IlS7 rientra tra quei device che, a distanza di oltre tre anni dal lancio sul mercato, continuano a ricevere aggiornamenti con una certa regolarità. Dopo aver analizzato l’impatto che la patch di maggio ha avuto sul top di gamma commercializzato nel 2016, infatti, oggi 10ritengo doveroso fornire un contributo agli utenti più esperti. Quelli cioè che da tempo vorrebbero provarePie su un device tutto sommato ancora convincente dal punto di vista delle prestazioni. Secondo le informazioni raccolte, ad oggi la ROM in grado di attirare il maggior numero di feedback positivi è la cosiddetta BlackDiamond NFE. Esiste un apposito topic su XDA Developer dove potrete trovare tutte le informazioni del caso su questa strada, utile per portare una volta per tutte l’aggiornamentoPie sulS7. Premesso che avete bisogno dei permessi ...

