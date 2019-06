Lombardi M5s | stop uomo solo al comando serve organo collegiale

M5s - Lombardi : “Spero si riaprano i meet up. Non ho votato perché il problema del cumulo di cariche a Di Maio rimane” : Lavori in corso in casa 5 Stelle, dopo la debacle elettorale e anche se il voto online sulla piattaforma Rousseau ha confermato Luigi Di Maio capo politico del Movimento, Di Maio oggi sta tenendo una serie di riunioni con i capogruppo Patuanelli e D’Uva e gli eletti M5s nelle regionali. Tra questi Roberta Lombardi: “Io mi auguro che i meet up vengano riaperti, però è una decisione che andrà presa collegialmente anche con i nostri ...

M5s - Lombardi : "La responsabilità a un solo uomo è deleteria per noi" : Il risultato delle elezioni europee costringe il Movimento 5 Stelle a fare i conti con il ruolo e la responsabilità di Luigi Di Maio

Caos M5S - bufera su Di Maio. Paragone - Fattori e Lombardi : «Serve un leader politico h24» : Le dimissioni di Primo Di Nicola da vicecapogruppo dei senatori M5S? «Che ci sia bisogno di una discontinuità è fuor di dubbio, che la discontinuità si debba esaurire nella...

Buffagni (M5s) : “Tangentopoli in Lombardia? Imbarazzo per il territorio. Serve cambio culturale nella classe politica” : “Nessuna verifica, il contratto di governo non verrà modificato, la base è importante, i temi sono tanti, dobbiamo solamente capire se qualcuno ha cambiato idea”. Così Stefano Buffagni, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervenuto al Wired next fest di Milano. Conferma anche per quanto riguarda il tema delle autonomie, sempre in agenda dell’esecutivo, ma da affrontare e realizzare con responsabilità e con scelte ...

Autonomia : Zaia - 'M5S prende in giro tutti i veneti e i Lombardi' : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - "Non sono io preso in giro ma tutti i veneti, i lombardi, i cittadini dell'Emilia Romagna e tutti quelli che chiedono l'Autonomia. Ma mi chiedo anche che alternativa c'e', mi chiedo se il Movimento Cinque Stelle ha un'alternativa perchè sento sempre dire che il progett

Fontana indagato - Buffagni (M5s) : “In Lombardia fatti gravi - noi dobbiamo garantire serietà della politica” : “Non sono assolutamente un giustizialista. La corruzione è un problema grave su cui io nessuno deve abbassare la guardia, dopodiché il presidente Attilio Fontana andrà a dare tutte le risposte e se ha scelto una persona di sua fiducia e lo poteva fare secondo me ha fatto bene”. A parlare così è Stefano Buffagni, sottosegretario del M5s, sul governatore Fontana, indagato nell’inchiesta in Lombardia, al termine degli ‘Stati ...

Appalti : M5S Lombardia - 'Fontana ha responsabilità politiche dirette' : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - “Fontana ha la responsabilità politica diretta della nomina dei suoi collaboratori. I fatti che stanno emergendo sono molto gravi, in Lombardia girano tangenti ed è massiccia l’infiltrazione mafiosa nelle istituzioni. Tangentopoli in Lombardia e nel resto del paese non è

Lombardia : Marco Fumagalli nuovo capogruppo M5S : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - Marco Fumagalli è stato nominato nuovo capogruppo del M5S nel Consiglio regionale della Lombardia. Fumagalli subentra ad Andrea Fiasconaro e sarà in carica per un anno secondo la rotazione adottata dal gruppo regionale. Fumagalli è iscritto al Movimento 5 Stelle dal 2009

Tangenti - Buffagni (M5s) : “In Lombardia sono stati arrestati gli amici di Salvini”. E attacca Repubblica : “Stamattina ci siamo svegliati tutti, in particolare noi lombardi, con brutte notizie per qualcuno, ma belle notizie per un Paese che vuole continuare una lotta alla corruzione seria. sono stati arrestati gli amici di Salvini di Forza Italia in Lombardia, perché sapete che la Lega lì governa con Forza Italia“. Così, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sottosegretario M5s agli Affari Regionali, Stefano Buffagni, ...

Roberta Lombardi (M5S) partecipa al Viaggio della Memoria 2019 : Roberta Lombardi, capogruppo M5S Lazio partecipa al Viaggio della Memoria 2019 della Regione Lazio Da domenica, Roberta Lombardi è in Viaggio con 500 studenti e altri consiglieri capigruppo delle altre formazioni politiche del Consiglio Regionale, tra Cracovia, Auschwitz e Birkenau per il Viaggio della Memoria 2019. Il percorso è accompagnato dalla preziosa presenza dei sopravvissuti: le sorelle Andra e Tatiana Bucci e Sami Modiano. Le loro ...