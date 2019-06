Il Museo | la Mostra e il Concerto | è il Rossini Day | festa a Pesaro

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) L’opening, lae ildedicato alla città: è finalmenteDay. C’è ancora davvero poco da attendere per la gran data di domani, martedì 11 giugno, quando, alle 17.30, sarà tagliato il nastro delNazionaleal piano nobile di Palazzo Montani Antaldi. Una struttura destinata a diventare la principale tappaana nel tour di, città delOpera Festival e Città della Musica. E proprio le Città Creative della Musica Unesco, attraverso i loro rappresentanti, saranno in visita domani pronti, alle 17.30, per assistere alla cerimonia di inaugurazione del. Prima, in mattinata, per i delegati dei 23 Paesi sono previsti incontri con gli omologhi pesaresi per discutere sul futuro e sulle possibili azioni comuni delle Città Creative Unesco della Musica. Presenti delegazioni da Adelaide (Australia), Salvador (Brasile), Praia (Capo Verde), ...

