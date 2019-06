Gioco erotico con la pistola finisce male | 24enne muore in camera da letto

Usano una pistola carica per un Gioco erotico e parte un colpo “per sbaglio” : muore una 24enne : Stavano utilizzando una pistola carica durante un gioco erotico, per “gratificazione e eccitazione sessuale” quando “per sbaglio” è partito un colpo che ha ferito a more una ragazza di 24 anni. È successo a Valrico, in Florida, negli Stati Uniti, come riferisce la Cbs: la vittima è Paloma Williams e a sparare è stato il suo amante Andrew Charles Shinault, di 23 anni. I due si frequentavano da qualche settimana e, secondo ...