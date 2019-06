Forti temporali al Nord-ovest

Meteo : inizia una settimana di fuoco - oggi anche locali Forti temporali : L'alta pressione sub-tropicale si sta distendendo totalmente su gran parte del Mediterraneo centrale dove sta sovrastando anche la nostra penisola : la causa principale di questa dinamica persistente...

Nuova settimana con Caldo Africano al Centro-Sud e Forti temporali al Nord : Lo schema sinottico non cambia in Europa nei prossimi giorni con l’Anticiclone Africano sul Mediterraneo centrale e orientale e flusso Sciroccale mentre un’ area depressionaria rimane tra le isole Britanniche. immagine satellitare odierna Tale configurazione manterrà il gran Caldo rispetto la norma al Centro-Sud con valori massimi superiori ai 35°C mentre il Nord Italia rimarrà in parte alla mercè di umide ed instabile ...

Maltempo - allerta meteo in Piemonte e Lombardia : piogge - temporali e Forti raffiche di vento : Un flusso sud-occidentale esteso dalle coste del Marocco fin verso l’Europa settentrionale genera condizioni di spiccata instabilità, che domani interesseranno le regioni nord-occidentali italiane, determinando un generale peggioramento. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Meteo - inizia la prima ondata di caldo africano : sarà un weekend di fuoco al Centro/Sud - Forti temporali al Nord : Meteo – Il primo vero caldo è arrivato stamattina al Centro/Sud Italia, dove le temperature sono aumentate fino a +34°C a Cosenza, +33°C a Foggia, +31°C a Lecce, +30°C a Palermo, Catania e Vibo Valentia, +29°C a Roma e Catanzaro. E’ solo l’inizio di un weekend di fuoco: le temperature aumenteranno ulteriormente domani, Sabato 8, e dopodomani, Domenica 9 Giugno, raggiungendo picchi di +40°C su gran parte del Centro/Sud. Il caldo ...

Maltempo : in Veneto confermato stato criticità per Forti temporali nell'Alto Piave : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto comunica, in aggiornamento rispetto a ieri, che non sono in corso avvisi di criticità per rischio idrogeologico idraulico e che per il pomeriggio di oggi e domani non sono attese precipitazioni piovose s

Allerta Meteo Veneto : confermato lo stato di criticità per Forti temporali : Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto comunica, in aggiornamento rispetto a ieri, che non sono in corso avvisi di criticità per rischio idrogeologico idraulico e che per il pomeriggio di oggi e domani non sono attese precipitazioni piovose significative. Ciò premesso, sulla base del bollettino di vigilanza Meteorologica regionale emesso oggi alle ore 13, tenuto conto che nelle ultime 24 ore non si sono registrate ...

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per Forti temporali nell'Alto Piave bellunese : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni meteorologici previsti, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per quanto riguarda il bacino idrografico Vene-A (Bl) Alto Piave in provincia di Belluno. La criticità attes

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per Forti temporali : Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni Meteorologici previsti, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per quanto riguarda il bacino idrografico Vene-A (BL) Alto Piave in provincia di Belluno. La criticità attesa è riferita allo scenario per temporali forti e le prescrizioni sono valide alle ore 14 di oggi 5 giugno alla mezzanotte del 7 giugno. Il possibile verificarsi di rovesci o ...

Forti temporali sull’Europa occidentale : Già da ieri ma soprattutto tra oggi e domani l’entrata di aria fresca nord atlantica permetterà la formazione di temporali severi sull’Europa occidentale. Sulla nostra penisola invecele l’Alta pressione delle Azzorre mantiene il tempo stabile salvo locali temporali sui rilievi appenninici e le Alpi. Temperature piu’ calde al Nord Italia superiori ai 30°C. Tornado ai Forti temporali oltralpe come vediamo nella ...

Maltempo : stato di attenzione nel bellunese per possibili rovesci e Forti temporali : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - Nell’area dolomitica oggi e domani sono previsti probabili rovesci e temporali, in particolare nelle ore centrali della giornata. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo ‘stato di attenzione’ per il bellunese e il bacino dell’

Meteo : alta pressione sub-tropicale in rinforzo - ma ancora locali Forti temporali in giornata : Splende il Sole stamattina su quasi tutta Italia, tutto grazie al rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre che, finalmente, si è decisa a riconquistare il Mediterraneo dopo una lunga assenza. La...

Previsioni meteo : ondata di caldo in arrivo al centro-sud - fino a 33°C. Forti temporali al nord : L'estate vuole cominciare col piede giusto sull'Italia dopo diverse settimane fresche e molto instabili : già da qualche giorno stiamo toccando i 30/31°C al nord Italia, ma nei prossimi giorni...

Forti temporali in Russia : gravi danni nelle regioni di Novosibirsk e Kemerovo : Dopo la precoce ondata di caldo che ha investito gran parte della Russia centro-occidentale nelle scorse settimane sono tornate masse d'aria decisamente più fredde che hanno generato contrasti molto...

Meteo - l’Italia si spacca in due nel weekend : Forti temporali e freddo anomalo al Centro/Sud - caldo estivo al Nord : Meteo – L’Italia si spacca a metà, dal punto di vista Meteorologico, in vista del primo weekend di Giugno e dell’estate Meteorologica 2019: al Nord splenderà il sole e arriva il gran caldo, con picchi di +30°C nella giornata di Domenica, mentre al Centro/Sud continuerà il maltempo con temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo. Attenzione ai forti temporali che interesseranno gran parte del Centro/Sud ...