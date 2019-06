Finals NBA – Triple e patatine fritte | la curiosa statistica dei Raptors che sta mandando

Finals NBA – Via libera dei medici per Kevin Durant - l’ala di Golden State in campo a Toronto per Gara-5 : Assente da un mese per infortunio, l’ala dei Warriors ha avuto il via libera per tornare in campo per Gara-5 delle Finals Golden State potrebbe ritrovare Kevin Durant in Gara-5 delle Finals NBA, in programma domani a Toronto. Assente da oltre un mese per infortunio, l’ala dei Warriors ha ricevuto il via libera dai medici per tornare ad allenarsi, tentando di rimettersi in forma per il match decisivo che potrebbe consegnare il ...

NBA Finals : analisi di una serie impossibile da ribaltare : Nella notte, alla Oracle Arena di Oakland, i Golden State Warriors impegnati nella sfida contro i Toronto Raptors per decretare il vincitore della stagione NBA 2018-2019, hanno subito un’altra sconfitta, orfani di quello che possiamo definire come il loro violino più importante: Kevin Durant.La partitaPer portarsi sul risultato di 1-3, i Raptors di Nick Nurse hanno giocato più con la testa che con il cuore, al contrario dei loro ...

VIDEO NBA Finals 2019 : i Toronto Raptors passano anche in gara-4 ad Oakland e ora vedono il titolo : Una gara-4 che entrerà di diritto nella storia della NBA. I Toronto Raptors sbancano con il punteggio di 105-92 la Oracle Arena di Oakland e si portano sul 3-1 nei confronti dei Golden State Warriors. La serie finale, quindi, è nelle mani dei canadesi che proveranno, quindi, a chiudere i conti già in gara-5 che giocheranno in casa. La sfida di questa notte è stata quanto mai vibrante, con i californiani che recuperano all’ultimo secondo ...

Finals NBA – Tremenda gomitata di Livingston - Fred VanVleet perde sangue e anche… un dente [VIDEO] : Nel corso di Gara-4 tra Golden State e Toronto, il giocatore dei Raptors ha dovuto lasciare il parquet a causa di una durissima gomitata in volto Uno scontro durissimo, una gomitata Tremenda che ha aperto lo zigomo di Fred VanVleet. E’ accaduto tutto nel corso dell’ultima frazione di gioco di Gara-4 tra Golden State Warriors e Toronto Raptors, quando il numero 23 si è ritrovato sul viso il gomito di Shaun Livingston. Un gesto ...

Finals NBA – Sprofondo rosso per Golden State - Leonard splende alla Oracle Arena : Toronto scappa avanti 3-1 : Un pazzesco Leonard trascina Toronto al successo in Gara-4, mettendo a referto 36 punti e 12 rimbalzi che pesano come un macigno nell’economia del match Le Finals NBA prendono la direzione di Toronto, l’esito di Gara-4 lo conferma con il nettissimo successo dei Raptors alla Oracle Arena. Kawhi Leonard e compagni si impongono 92-105, portandosi sul 3-1 nella serie e mettendo una seria ipoteca sul titolo al termine di una ...

VIDEO Finals NBA 2019 : Serge Ibaka cambia il volto della partita - il protagonista che non t’aspetti… : I Toronto Raptors sono ad un passo dal loro primo titolo NBA. La notizia ha del clamoroso, pensando che stanno affrontando i Golden State Warriors nella serie finale 2019 e, dato ancor più eclatante, i canadesi si trovano avanti per 3-1 grazie a due vittorie su due alla Oracle Arena di Auckland. I campioni NBA sono in ginocchio, e non solo per colpa degli infortuni, e ora sono chiamati a fare 3 su 3 nelle rimanenti sfide per provare a compiere ...

NBA Finals 2019 : Toronto vince anche gara-4. Raptors ad un passo dal titolo - Golden State crolla ancora in casa : I Toronto Raptors sono ad un passo dalla storia. I canadesi espugnano ancora la Oracle Arena e vincono gara-4 delle NBA Finals 2019 per 105-92 contro i Golden State Warriors. Toronto è ad una sola vittoria da quello che sarebbe il suo primo titolo. Grande protagonista Kawhi Leonard, che chiude con una doppia doppia da 36 punti e 12 rimbalzi. Importantissimi anche i 20 punti, uscendo dalla panchina, di Serge Ibaka, che tira con il 75% dal campo ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : i Raptors sbancano (92-105) l’Oracle Arena e comandano 3-1 su Golden State : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ FINITA! I Toronto Raptors espugnano nuovamente l’Oracle Arena e si portano in vantaggio 3-1 nella serie. In gara -5 avranno già il primo match point per l’anello. 92-105 Siakam scrive la parola fine sulla partita. 92-103 Curry col gioco da tre punti prova a rianimare i Warriors. Manca meno di un minuto e mezzo. 89-103 Lowry va dentro come una lama calda in mezzo al ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Raptors avanti prima dell’ultimo quarto (67-79) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82-70 Scambio di triple fra VanVleet e Thompson per inaugurare l’ultimo periodo FINISCE IL TERZO quarto! Toronto ora è avanti di dodici punti a dodici minuti dalla fine di gara -4 67-79 Leonard, è incontenibile: ancora da due 67-77 Gioco da tre punti in penetrazione di Curry. 64-77 Jumper chirurgico di Leonard. 64-75 Leonard allunga per i suoi con altri due liberi. 64-73 Ibaka va dentro ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Warriors avanti all’intervallo (46-42) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-42 2/2 di Lowry dalla lunetta. 32 secondi all’intervallo. 46-40 Schiacciata di Looney sull’assist di Iguodala. 44-40 Ottima azione di Toronto e schiacciata di Gasol. 50 secondi alla fine. 44-38 Gasol perfetto dalla lunetta. 44-36 Pazzesco canestro di Curry. 42-36 Piazzato dalla media di Lowry che riceve benissimo dalla scarico di Ibaka. 42-34 Magia di Thompson con il giro e tiro ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Warriors avanti a fine primo quarto (23-17) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-27 Siakam lavora bene in post e segna sulla testa di Livingston. Timeout per Kerr. Poco meno di sette minuti all’intervallo. 31-25 Penetrazione mancina di VanVleet. 31-23 Splendido arresto e tiro di Livingston. 27-23 Botta e risposta tra Livingston ed Ibaka. 25-21 Ancora Ibaka con una giocata di energia sotto i tabelloni. 25-19 Splendida palla di Livingston e Cousins segna al volo. 23-19 Ibaka ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Warriors avanti a fine primo quarto (25-17) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL primo quarto! Golden State è avanti dopo la prima sirena. Toronto attaccata al match grazie ad un super Leonard da 14 punti. 25-17 Tripla di Leonard! 25-14 Grandissimo arresto e tiro di Leonard. 25-12 Tap in vincente di Looney. 23-12 Grandissima penetrazione di McKinnie che arriva facilmente al ferro. Green stoppa Gasol ed esplode la Oracle Arena. 21-12 Miracolo di Curry in ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Warriors obbligati a vincere gara-4 - Raptors per allungare nella serie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Golden State Warriors-Toronto Raptors, gara-4 delle NBA Finals 2019. La serie resta ad Oakland (questa notte ore 3.00 gara-4) con i Toronto Raptors avanti per 2-1, dopo aver ribaltato nuovamente il fattore campo nella sfida di lunedì notte. Golden State si trova quasi con le spalle al muro, obbligata a vincere per non tornare in Canada sotto di due ...