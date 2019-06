Dl crescita | la Lega cede sulla Capitale | trovata una mediazione tra

Dl crescita - dopo mediazione Lega-M5s arriva emendamento per salva Roma e salva comuni : arriva la mediazione sul debito di Roma, una norma che ha fatto discutere nei mesi scorsi gli alleati di governo. I relatori al decreto Crescita hanno presentato in commissione un nuovo pacchetto di 16 emendamenti che contiene anche una proposta per passare allo Stato parte del debito storico della Capitale (1,4 miliardi, come previsto in origine) e per venire incontro agli comuni in dissesto e pre-dissesto. Si prevede quindi l’istituzione di un ...

Sblocca-cantieri e decreto crescita : nessuna intesa tra Lega e M5S : Il vertice sul decreto Sblocca-cantieri era stato convocato inizialmente per le 17:30 di oggi, lunedì 3 giugno 2019, ma è stato poi spostato alle 20, ossia dopo la seguitissima conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte che ha tirato le orecchie ai due partiti di maggioranza. Tirata d'orecchie che, nonostante le parole apparentemente concilianti via Facebook di Salvini e Di Maio, pare non aver sortito alcun effetto concreto.Infatti alle 20 ...

Dl crescita - Lega presenta pacchetto pro famiglia : “Fondi dal reddito”. E Camera boccia il calo dell’Iva su assorbenti : Bonus bebè che passa da 80 a 110 euro al mese per un anno per i nuovi nati e detrazione al 19% delle spese per i prodotti della prima infanzia, dal latte ai pannolini, fino a un tetto di 1.800 euro. Sono le norme leghiste proposte negli emendamenti presentati al decreto crescita dal ministro Lorenzo Fontana che utilizzano per le coperture i risparmi del reddito di cittadinanza (51 milioni nel 2019, 315 milioni nel 2020 e 300 milioni nel 2021 per ...

Energia rinnovabile - crescita in calo dopo 12 anni. Rallentano anche investimenti - Legambiente : “A rischio obiettivi 2030” : Per la prima volta dopo 12 anni nel 2018 in Italia è calata la crescita di Energia pulita, prodotta da solare, eolico, bioenergie, e procedono a passo lento anche gli investimenti nel settore. Tutto ciò mette a rischio gli obiettivi al 2030 per il nostro Paese che, paradossalmente, si conferma tra le nazioni con le maggiori opportunità sul fronte delle rinnovabili grazie a risorse fossil-free diffuse e differenti da nord a sud. Oggi sono circa ...

Sondaggi elettorali - Lega ancora in crescita (al 32 - 2%) - i Cinque Stelle perdono quota : Secondo il Sondaggio Emg Acqua la Lega di Salvini cresce in una settimana dello 0,9%. In calo il Movimento Cinque Stelle: il 22,9% degli intervistati ha risposto che voterebbe per il partito di Di Maio, percentuale in discesa dello 0,2% rispetto alla rilevazione di una settimana fa. Il Pd insegue i pentastellati, con il 21,9%.

Sondaggi elettorali Emg : Lega in crescita - giù M5S e PD : Sondaggi elettorali Emg: Lega in crescita, giù M5S e PD La Lega viene data in forte crescita nell’ultimo Sondaggio Emg per Agorà andato in onda il 2 maggio. Secondo la rilevazione, rispetto ad una settimana fa, il Carroccio guadagna quasi un punto percentuale e si riporta al 32,2% in linea con la media nazionale. Il Movimento 5 Stelle flette leggermente all’indietro (-0,2) e cala al 22,9%. Peggio dei pentastellati fa il Partito ...

Decreto crescita giornata di tensione tra Lega e 5 Stelle. Di Maio arrivato stasera al CdM : Una giornata piena di tensione botta e risposta tra Lega e Movimento. Di Maio si reca soltanto stasera in Consiglio Luigi Di Maio in un primo momento non si presenta al Consiglio dei ministri e come lui anche altri colleghi M5s. E’ questo l’apice dello scontro sul ‘Salva Roma’, che – stando a quanto riferisce … Continue reading Decreto Crescita giornata di tensione tra Lega e 5 Stelle. Di Maio arrivato stasera ...

Il governo litiga anche sulla "crescita" (e i sondaggi premiano la Lega) : Ministri 5 stelle assenti all'inizio del consiglio dei ministri che dovrebbe varare norme attese come i rimborsi per i...

Il governo litiga anche sulla "crescita" (e i sondaggi permiano la Lega) : Ministri 5 stelle assenti all'inizio del consiglio dei ministri che dovrebbe varare norme attese come i rimborsi per i...

Governo - a poche ore dal cdm è ancora scontro Lega-M5s. Salvini 'Salva Roma fuori da dl crescita' : Cronaca Roma, lite alla stazione Termini fra due senza fissa dimora. La vittima: "Io accoltellato perché avevo crocifisso" di FLAMINIA SAVELLI Pure il 25 aprile è un ulteriore terreno di scontro. Di ...

Decreto crescita : tutte le misure. Su Roma scontro Lega-M5S : ... quello che riguarda forniture e servizi, al Comune, mentre il debito finanziario, cioè, principalmente, obbligazioni, passerebbe direttamente al ministero dell'Economia. In questo modo " è la ...

crescita : Bernini - Lega-M5s in disaccordo : ANSA, - ROMA, 23 APR - "Stasera si riunisce un consiglio dei ministri che in ogni altro Paese sarebbe considerato cruciale per le sorti del governo. Nell'era gialloverde no: Lega e Cinque Stelle sono ...

Dl crescita - frizioni Lega-M5S sulle norme per debito Roma : La travagliata gestazione del Dl crescita registra un nuovo braccio di ferro tra Lega e M5S. Il leader della Lega Matteo Salvini ha rilanciato la polemica sulla norma ribattezzata Salva Roma. "Non ci sono quelli più belli e quelli più brutti. Anche perché a Roma mi sembra ci sia un sindaco che non ha il controllo della città, dei conti, della pulizia, delle strade, delle case, quindi regali non ne facciamo". Immediata la replica del vice ...

Dl crescita - fonti Lega : non votiamo la norma "salva Raggi" : 'Non c'è sempre bisogno di un nemico, i Comuni vanno salvati tutti' ma 'i problemi sono diversi' e a ciascuno serve 'la sua cura', è la replica, a stretto giro, del viceministro dell'Economia Laura ...