Desperate Housewives | guarda le 8 stagioni in streaming e scopri se sei Bree o Gabrielle

Non mi vergogno del mio tumore! L'attrice di Desperate Housewives Marcia Cross : L’attrice ha scoperto nel 2017 di avere un tumore dell’ano: come suo marito, colpito da un cancro alla gola, ha lanciato un appello in tv pro-vaccinazioni. Marcia Cross ha lanciato una campagna pro-vaccinazioni nel corso della sua apparizione al programma CBS This Morning. Ospite del dottor Jon LaPook, l’attrice di Desperate Housewives ha voluto condividere con il pubblico la sua storia e quella di suo marito: lei ha lottato e ...

Marcia Cross - l’attrice di Desperate Housewives e il marito lottano contro il cancro. Lei : “Devo sentirmi in imbarazzo perché il mio tumore ha preso residenza nell’ano?” : FQ Magazine Hugh Grant: “Sono diventato troppo vecchio, brutto e grasso per recitare in commedie romantiche” Tutti ricordano il suo volto (e le sue peripezie) nella popolare serie Desperate Housewives, dove interpretava Bree van de Kamp. L’attrice ha avuto un tumore causato dal virus Hpv. A rivelarlo è stata lei stessa durante una ...

Le prime foto di Lucy Liu nella nuova serie Why Women Kill - il creatore di Desperate Housewives racconta le donne e il tradimento : Con le prime foto promozionali che ritraggono Ginnifer Goodwin, Kirby Howell-Baptiste e Lucy Liu nella nuova serie Why Women Kill, la CBS All Access ha annunciato che la nuova dramedy dai toni dark debutterà in streaming giovedì 15 agosto. La serie in 10 episodi creata da Marc Cherry, l'ideatore del cult Desperate Housewives e della sua versione in salsa latina Devious Maids, sarà rilasciata settimanalmente con un episodio ogni giovedì sulla ...

Tutte le stagioni di Desperate Housewives su Prime Video - perché riscoprire le storie sempre attuali delle casalinghe disperate : Sono passati 15 anni dal debutto televisivo delle casalinghe di Wisteria Lane, eppure ritrovare Desperate Housewives in streaming su Prime Video ci dà la stessa gioia della prima messa in onda su Fox Life o Rai Due. Le otto stagioni della dramedy ABC sono disponibili sulla piattaforma di Amazon a partire da oggi, 3 giugno, e ogni minuto è quello buono per iniziare un rewatch che ci faccia conoscere o riassaporare una delle serie tv più amate e ...

Eva Longoria a Cannes : «Un revival di Desperate Housewives? Direi subito sì» : Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria è attrice, regista ma anche e soprattutto produttrice. «Un lavoro che mi piace molto, mi stimola e sento più mio, più della recitazione», ha raccontato a Woman in Motion, appuntamento organizzato al Festival di Cannes da Kering, che porta ogni anno le donne dello showbiz a ...

Desperate Housewives Felicity Huffman sono colpevole e chiedo scusa : L’ ex “Desperate Housewives” Felicity Huffman rischia da 4 a 10 mesi di carcere e una multa da 20mila dollari. In lacrime davanti ai giudici del tribunale federale di Boston, l’attrice ha ammesso il suo coinvolgimento nello scandalo delle tangenti che molti genitori avrebbero pagato per facilitare l’ammissione dei figli in vari college prestigiosi. La sentenza è prevista il 13 settembre. La Huffman era stata già arrestata a marzo e ...