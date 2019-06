“Con che auto corre lui? Ammarameo” | il figlio di Max Biaggi esilarante | che risate a

Volley - Nations League 2019. Blengini : “Contenti per avere battuto gli USA - un altro mattoncino : che partita di resistenza” : L’Italia ha sconfitto gli USA per 3-1 nel match valido per la Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti con grande autorevolezza sul campo di Ufa (Russia) e hanno così infilato il terzo successo nel prestigioso torneo internazionale. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. GIANLORENZO Blengini: “Siamo contenti per la vittoria. E’ stata una partita dura, ...

Csm - corrente Area : “Condizionamento che ha come precedente la P2. Sorteggio? Cura sarebbe peggiore del male” : Dopo il comunicato di Magistratura Indipendente – considerata da sempre la corrente di destra delle toghe – che ha invitato i suoi consiglieri che si sono autosospesi a ritornare a lavorare, arrivano come una replica le parole di Cristina Ornano, segretario di Area, il gruppo che rappresenta i magistrati progressisti: “Lobby trasversali composte da politici disinvolti e spregiudicati imprenditori, alcuni pure indagati da una di ...

Atletica - Golden Gala 2019. Gianmarco Tamberi : “Condizione buona - aspettative alte - vicino al salto che voglio” : Gianmarco Tamberi sarà uno dei grandi protagonisti del Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera che andrà in scena giovedì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il saltatore in alto vuole reGalare grandi emozioni al pubblico della capitale e cercherà il successo contro avversari di lusso come gli ucraini Bondarenko e Protsenko, l’australiano Starc, il giapponese Tobe, il tedesco Przybylko, il ...

Ferrara - il candidato leghista Solaroli : “Ho lei con me”. E mostra la pistola : “Condividete il video - che sia contagioso” : “So che qualcuno criticherà, ma spero che questo video venga condiviso e diventi contagioso”. A parlare è il candidato al Consiglio comunale di Ferrara, Stefano Solaroli, dov’è previsto il ballottaggio tra Alan Fabbri (centrodestra) e Aldo Modonesi (centrosinistra), che in un videomessaggio mostra la propria pistola. Solaroli, che corre per la Lega, al primo turno ha incassato 100 preferenze. video Facebook L'articolo Ferrara, ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Con tutti i problemi che ho avuto è una vittoria essere sul podio a Verona” : Ha parlato al termine dell’ultima tappa che gli ha regalato il gradino più basso del podio del Giro d’Italia lo sloveno Primoz Roglic, che grazie alla crono di Verona ha scavalcato Mikel Landa, chiudendo terzo. Il capitano della Jumbo-Visma ha rilasciato un’intervista a cyclingnews.com. Lo sloveno è comunque soddisfatto: “Certamente vedendo oggi nell’Arena così tanti tifosi sloveni, mi sembrava una vittoria, sono ...

A un anno dall’insediamento - che ne è stato del “Contratto di governo”? : Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Matteo Salvini (foto: Antonio Masiello/Getty Imag 01/06/2019 – 01/06/2019. È passato un anno dall’insediamento dell’esecutivo gialloverde di Giuseppe Conte: è tempo di fare un primo bilancio. Il governo del cambiamento, come si è ribattezzato, è riuscito a trasformare l’Italia? Quanti degli obiettivi contenuti nel contratto di governo – il documento che Movimento 5 stelle e Lega hanno ...

El Chapo - no del giudice a più acqua e esercizi fisici : “Rischio che sia piano per fuggire”. I legali : “Condizioni disumane” : Niente bottigliette d’acqua, niente tappi per le orecchie, niente esercizi fisici. Il rischio che Joaquin Guzman, da tutti conosciuto come El Chapo, possa evadere è troppo alto e quindi l’isolamento durissimo nel supercarcere deve continuare. A deciderlo è stato il giudice distrettuale di Manhattan che ha accolto i timori della Procura secondo la quale la lista dei desiderata avanzata dai legali del Chapo sia parte di un piano per la ...

Gay Pride - “processione riparatrice” a Modena. Il ministro Fontana : “Condivisibile - felice che la facciate” : La processione di riparazione? “Condivisibile”. Il ministro leghista della Famiglia Lorenzo Fontana, tra i promotori del Congresso di Verona, sostiene la manifestazione che si terrà a Modena il 1° giugno, a poche ore dal corteo del Gay Pride. Sarà il primo della città emiliana, patrocinato dalla giunta Pd di Giancarlo Muzzarelli, riconfermato al primo turno per il secondo mandato. Lo dice a Radio Spada – che si definisce ...

Panchina Inter - Tronchetti Provera : “Conte grande allenatore” : Panchina Inter – L’Inter ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League, adesso è arrivato il momento di programmare la prossima stagione. L’ad dello storico sponsor e tifoso dell’Inter, Marco Tronchetti Provera, a margine del Festival dello Sviluppo Sostenibile a Milano, ha parlato del club nerazzurro: “Siamo in Champions!” Ai giornalisti che gli chiedevano cosa pensi del possibile arrivo di ...

Caso Prati - tutta la verità di Pamela a Verissimo : “Con Mark Caltagirone ci scambiavamo foto intime - non l’ho mai sentito perché era in Siria”. Ma Silvia Toffanin non le crede : Dopo che la sua manager Eliana Michelazzo ha rivelato a “Live – Non è la D’Urso” che Mark Caltagirone non esiste confermando i sospetti sempre più insistenti sul fatto che la storia del matrimonio di Pamela Prati fosse tutta un’invenzione, ora è stata la stessa showgirl sarda a raccontare la sua verità su quanto accaduto in un’intervista a Verissimo in onda sabato pomeriggio. “L’ultima volta che sono venuta ...

Tumori - l’AIRC contro le fake news : “Conseguenze drammatiche per chi si affida alla pseudo-scienza” : Per il terzo anno l’Associazione italiana AIRC per la ricerca contro il cancro sarà in prima linea come partner scientifico alla manifestazione in programma dal 24 al 26 maggio ai Giardini Indro Montanelli, nel cuore del capoluogo lombardo. In un percorso dal laboratorio alla piazza del “Wired Next Fest” di Milano, per dire basta alle fake news. L’obiettivo è accorciare le distanze fra i cittadini e il mondo della ricerca ...

Governo - Renzi : “Conte parla in terza persona come Checco Zalone e Maradona. È somma di tutte le incompetenze” : “Abbiamo a che fare con un presidente del Consiglio che è la somma di tutte le incompetenze, che è impalpabile sui dossier internazionali. E tanta è la spocchia che parla di se in terza persona”. Lo dice Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Roma. Siamo “alla dittatura dell’incapacità” e “se uno non sa la differenza tra garantismo e giustizialismo visto che Conte ha detto che per lui pari sono, vuol ...

Bollani al piano - Bocelli che canta “Con te partirò” e Bolle che prova la coreografia : il backstage che emoziona a Napoli : Stefano Bollani al pianoforte, Andrea Bocelli che canta “Con te partirò” e Roberto Bolle che ripassa mentalmente la coreografia. Sono le immagini del backstage dello spettacolo OnDance, che è andato in scena a Napoli. L'articolo Bollani al piano, Bocelli che canta “Con te partirò” e Bolle che prova la coreografia: il backstage che emoziona a Napoli proviene da Il Fatto Quotidiano.