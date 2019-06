Caldo | Uecoop | “Oltre 4mila imprese italiane in prima linea contro l’invasione di insetti”

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) “Con una crescita record del 282% negli ultimi dieci anni sono oltreleindi cimici, cavallette, zanzare e scarafaggi favorita dalimprovviso di questi giorni“: è quanto emerge da una analisi di, l’Unione europea delle cooperative, su dati della Camera di commercio di Milano Lodi e Monza. “I cambiamenti climatici hanno estremizzato gli sbalzi di temperatura e di umidità con il repentino passaggio dal freddo alafoso con le città imprigionate in vere e proprie bolle di calore che rappresentano l’ambiente ideale – spiega– per la proliferazione di insetti di ogni tipo ai quali si aggiungono specie esotiche arrivate negli anni da paesi stranieri che non hanno in Italia nemici naturali. Per arginare il fenomeno negli ultimi dieci anni sono quadruplicate le squadre che si occupano di ...

