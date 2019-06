Buffy | su Spike torna l' ammazzavampiri

blogo

(Di lunedì 10 giugno 2019)in tv. No, non parliamo del tanto chiacchierato reboot che negli anni scorsi si è vociferato dovesse essere realizzato ma di cui, ad oggi, non si hanno più notizie. Ci riferiamo alla Cacciatrice di vampiri originale, la protagonista della serie tv che -volenti o nolenti- è diventata un cult, che(ed il nome del canale è tutta ironia della sorte) manda in onda da oggi, 10 giugno 2019, alle 17:00, tutti i giorni con tre episodi a settimana."Per ogni generazione, c'è una Cacciatrice": è questa la premessa alla base di quella che è diventata una -se non la prima- serie tv che ha dato il via a quel lungo processo che ha portato, oggi, a considerare i telefilm la punta di diamante di numerosi network americani e non solo. Nata dalle ceneri dell'omonimo film con Kristy Swanson e Luke Perry,ha portato in tv la metafora dell'adolescenza vissuta come un film horror, ...

